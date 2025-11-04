Обувките, които превзеха есента

Вече сме в разгара на есента и ясно се отличават тенденциите за сезона. Това е преходен период, в който сменяме обувките и специално за есенното време - можем да залагаме на доста различни видове. Кои видове обувки превзеха тази есен? Вижте тенденциите, според американския "Cosmopolitan".

Училищни обувки

Както наименованието подсказва, това са практични, сериозни, елегантни обувки, идеални са училище, университет, офис. Официални, но не и прекалено, удобни, без да са небрежни. Става дума най-вече за обувки тип Мери Джейн и пантофки с по-дебела платформа, мокасини с каишки. Що се касае до цветове, подходящи са кафяво, горско зелено, тъмносиньо. С тях сте стилни и лесно се комбинират с всичко.

Торпедо маратонки

Една доста интересна тенденция тази есен. Торпедо маратонките са навсякъде сега. Те са тесни, с ниска и тънка подметка, наричани още футболни маратонки. Не говорим за големите и обемни маратонки, а за минималистични по форма, но изпъкващи с цветове и визия. С тях ви е комфортно, тъй като са леки и удобни. Модерни са смелите цветове и съчетание от тях - сиво, златисто, синьо, зелено, червено, сребристо.

