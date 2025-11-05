IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Певицата Карли Рей Джепсън е бременна

Ще става майка за първи път

05.11.2025 | 21:35 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Карли Рей Джепсън има повод да почерпи. 39-годишната певица обяви, че е бременна.

Тя ще става майка за първи път, като щастливият татко е съпругът ѝ Коул Марсдън Грийф-Нийл.

Радостната новина беше съобщена в Instagram. Изпълнителката на "Call Me Maybe" публикува в профила си в социалната мрежа серия черно-бели кадри от леглото. Вижда се как съпругът ѝ я прегръща, а тя е по пижама и показва наедрялото си коремче.

"О, здравей, бебе", написала е Карли към снимките.

Звездата, която на 21-ви ноември ще навърши 40 г., веднага събра много поздравления.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Тагове:

звезди бебе бременност Карли Рей Джепсън майка
