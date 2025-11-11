IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Атакуват Тейлър Момсън, че е неблагодарна, защото се отказала от "Клюкарката"

Изигра Джени Хъмфри в тийн сериала

11.11.2025 | 23:54 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Тейлър Момсън стана много популярна с ролята си в сериала "Клюкарката". Там тя изигра малката сестра на Дан Хъмфри - Джени Хъмфри - амбициозна тийнейджърка с интерес към модата.

В един момент 32-годишната сега актриса искала да напусне сериала, макар той да ѝ е донесъл световна слава. Но изпълнителните продуценти били бесни и я нарекли "неблагодарна". Тейлър участва постоянно в сериала между 2007 г. и 2010 г. По време на четвърти сезон напуска и в следващите сезони се появява само за малко.

Последният шести сезон приключи през 2012 г.

Актрисата е и певица. Тя е в групата The Pretty Reckless и искала да напусне сериала, за да преследва мечтата си да бъде рок звезда.

"Започна с: "Аз не искам повече да правя това", но ти си заключена с договор със CW Warner Brothers, знаете, всички тези неща. Беше много дълга битка - аз се карах с всички и казвах: "Измъкнете ме от това. Не мога повече да правя това. Това ме убива. Имам нещо друго, което искам да правя с живота си, и то няма нищо общо с това, и аз не мога повече да съм заклещена тук."", разказа звездата в подкаста "Call Her Daddy".

Но шефовете не реагирали добре.

