Орбан готвил "операция под фалшив флаг" край Балкански поток?

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е в криза преди изборите в страната, е обвинен в организиране на операция "под фалшив флаг", за да подобри шансовете си за преизбиране, след като се твърди, че е открита бомба до газопровод, влизащ в страната.

Орбан, който управлява централноевропейската държава през последните 16 години, твърди, че "мощни" експлозиви и детонатор са били открити само на няколкостотин метра от газопровода "Балкански поток" (Турски поток), който пренася руски газ в Унгария, Сърбия и България.

Устройствата са били открити в две раници близо до Канижа, от сръбската страна на границата с Унгария.

Орбан свика заседание на Унгарския съвет за национална отбрана заради това, което той определи като "акт на саботаж", отбелязвайки, че "Украйна се опитва да отреже Европа от руската енергия от години".

Петер Сийярто, неговият външен министър, заяви, че "опитът за терористична атака... се вписва точно в схемата на продължаващите усилия на украинците да нарушат доставките на руски газ и петрол за Европа".

Премиерът преди това твърдеше, че Киев се опитва да подкопае избирателните му перспективи, като умишлено протака ремонта на нефтопровода "Дружба" от Русия до Унгария, който беше повреден от атака с руска дронова летателна апаратура.

Въпреки това, както Украйна, така и унгарската опозиция заявиха, че е по-вероятно инцидентът с "Балкански поток" да е бил изфабрикуван в опит да се съживи кампанията на Орбан за протакане преди общите избори в неделя.

Партията "Фидес" на Орбан, дълго време доминираща сила в унгарската политика, постоянно изостава между осем и десет пункта от новоизгряващата партия "Тиса" на Петер Мадяр, според повечето независими проучвания.

Маджар заяви, че през последните седмици източници от унгарското правителство са предупреждавали, че Орбан може да инсценира инцидент, свързан с националната сигурност, съвместно със съюзниците си в Русия и Сърбия. Той предположи, че Орбан "разпространява паника... както е планирано от руските му съветници".

"Доверието на унгарския народ в службите за сигурност на страната е основателно разклатено от поредицата скандали, свързани с разузнаването, разкрити през последните седмици“" написа Маджар в X. "Унгарците имат всички основания да се опасяват, че оттеглящият се премиер, следвайки съветите на руски агенти, се опитва да всее страх у собствения си народ чрез операции под фалшив флаг. Ако Орбан и неговата пропагандна машина използват тази провокация за целите на кампанията, това ще се равнява на открито признание, че това е била предварително планирана операция под фалшив флаг."

Георгий Тихий, главният говорител на украинското външно министерство, заяви, че "категорично отхвърля опитите за фалшиво свързване на Украйна с инцидента" и вместо това посочи вината към Русия.

"Украйна няма нищо общо с това", написа той в X. "Най-вероятно е руска операция под фалшив флаг като част от сериозната намеса на Москва в унгарските избори."

Орбан отдавна е най-надеждният приятел на президента Путин в НАТО и Европейския съюз.

Наскоро изтекъл запис показва как Сийярто получава инструкции от Сергей Лавров, руския външен министър. Сийярто отрече всякакви неправомерни действия и настоя, че е действал в националните интереси на Унгария.

Други доклади сочат, че Сергей Кириенко, един от най-доверените помощници на Путин, е бил лично натоварен със задачата да осигури преизбирането на Орбан, начело на звеното "политически технолози".

Администрацията на Тръмп също е решена да подкрепи Орбан, когото смята за идеологически съдружник и опора на популистката десница в Европа. Във вторник се очаква Джей Ди Ванс, вицепрезидентът на Съединените щати, да пристигне в Будапеща за двудневно посещение.

Много независими анализатори обаче смятат, че вотът в неделя е най-добрата възможност на опозицията да свали Орбан от власт, откакто той се завърна на власт през 2010 г. Има доказателства, че традиционните му крепости в провинцията и по-малките градове започват да се рушат, до голяма степен поради затруднената икономика.

Някои наблюдатели дори предполагат, че Маджар и Тиса биха могли да спечелят достатъчно места в парламента за мнозинство от две трети, което ще им позволи да отменят някои от реформите на Орбан в конституцията.