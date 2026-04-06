Ултиматумът на Тръмп е окончателен, Иран отхвърли плана за 45-дневен мир

Отговорът на Иран се състои от десет точки

06.04.2026 | 19:01 ч. Обновена: 06.04.2026 | 19:02 ч. 0
Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че крайният срок на ултиматума му към Иран за сключване на споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари, е окончателен, предаде Ройтерс.

Държавният глава добави в кулоарите на великденска церемония в Белия дом, включваща надпревара по търкаляне на великденски яйца, че предложението за край на бойните действия, представено от иранска страна е много важна стъпка, но не е достатъчно добро.

Освен това Тръмп посочи, че е "огорчен от иранското правителство" и че в Техеран "ще платят висока цена за това".

"Войната може да свърши много бързо, ако те направят тези неща, които трябва", обърна внимание американският президент. Той посочи, че хората, с които САЩ преговарят, са разумни и не чак толкова радикализирани.

"Войната се води по една причина - Иран не може да разполага с ядрено оръжие", каза той. 

По думите му на Иран са му "останали някои ракети и дронове", като той се надява, че с това ще се приключи бързо.

"Можем да се оттеглим веднага, но искам да довърша работата", заключи Тръмп.

Иран отхвърли плана за прекратяване на огъня

Иран е предал своя отговор на предложението на САЩ за прекратяване на войната чрез Пакистан, в който е отхвърлил предложеното от посредниците за временно прекратяване на огъня и е подчертал необходимостта от постоянно спиране на бойните действия, предадоха ИРНА и БТА.

Отговорът на Иран се състои от десет точки, включително прекратяване на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, премахване на санкциите и възстановяване, добавя агенцията.

По-рано днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи каза, че Иран е формулирал позициите и исканията си в отговор на предложенията за прекратяване на огъня. Той поясни, че Иран има набор от искания, основаващи се на националните му интереси, които вече са били предадени чрез посредници и заяви, че обявените от САЩ искания, като например планът от 15 точки, са били отхвърлени, тъй като са прекомерни.

Тръмп го определи „значителна стъпка“, но недостатъчна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е разгледал предложение за 45-дневно прекратяване на огъня във войната с Иран, като го определи като „много значителна стъпка“, предаде АФП.

„Това е значимо предложение, значителна стъпка. Не е достатъчно добро, но е много важна стъпка“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом и допълни, че посредници „в момента водят преговори“.

В същото време Иран е отхвърлил предложението за примирие във войната със САЩ и Израел, настоявайки „за окончателен край на конфликта“, съобщи държавната агенция ИРНА. 

