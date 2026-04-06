Възможно е балонът около цените на имотите да се увеличи

По-висок данък сгради - това предлага Съветът за икономически анализи.

В същото време през първото тримесечие на 2026 г. имотният пазар в България се забавя, което се изразява в по-дълъг период за реализиране на сделки.

"Амбициите са големи, местни данъци и такси искат да бъдат захранени, но най-голям данък ще платят хората, които живеят на най-хубави локации, тъй като тяхната пазарна оценка е най-висока. Често пъти, когато говорим за София, говорим за възрастни хора, които имат наследствени имоти и те ще бъдат принудени да плащат от днес за утре огромни данъци. Със сигурност ще се усети от портфейла на потребителите", каза анализаторът на имотния пазар и строителен предприемач Йоана Йотова в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ по-бедните ще плащат т.нар. "данък лукс".

"Тук разграничаваме милионерите в активи от милионерите по портфейл. Това, че имаме много хубав имот на много хубава локация, чиято стойност е огромна, не означава, че хората, които живеят там, могат да си позволят да плащат много високи данъци, защото същите тези хора едвам си плащат лекарствата. За да бъдем истинска европейска държава, не е идеята да вземем от по-бедните и да дадем на по-богатите, а идеята е да измислим регулация така, че нещата отново да се случат", допълни Йотова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя е на мнение, че може да се намери златната среда.

"Когато вземем един коефициент, който се изчислява на база доходността на семейството, което живее там, брой активи, които притежава. Едно е да имате един апартамент, съвсем друго е да имате 10 апартамента. Трябва да има данъчно облекчение за семейства, които са многодетни или пенсионери, които имат един единствен доход и това е тяхната пенсия. Колкото и да искаме да вземем от една баба, няма да как да ѝ вземем ризата от гърба. Държавата няма да стане по-силна, защото сме взели от пенсионери пари, които те нямат", подчерта гостът.

Според нея властта трябва да седне на масата и да прецени на кои хора да се даде данъчно облекчение и на кои – не.

"Българите не обичат да плащат данъци, няма как да извадят доброволно едни пари от джоба си и да кажат: "От днес ще плащаме много по-високи данъци, защото вярваме, че така е правилно". Нека не забравяме, че сивият сектор е немалък. Има много неща, които не са декларирани, държавата се опитва да регулира тази система, но няма как да стане от днес за утре, но това е процес. Разбира се, че трябва актуализация и ние да плащаме европейски данъци. Трябва да помислим как да подсилим тази държава", коментира още строителният предприемач.

Йотова смята, че е

възможно "балонът" около цените на имотите да се увеличи.

"Възможно е ние да наблюдаваме спекула в цените. Ние като инвеститори и строители минаваме през администрацията, където плащаме немалки разходи - такси, данъци. Сумите не са символични. Тези разходи трябва да бъдат избити, а от къде ще бъдат избити? От крайния клиент. Но това трябва да има граница. Българите ще продължат да купуват на имоти. Те ще се откажат от едно за сметка на друго, но от имотите няма да се откажат", категорична е тя.

А на пазара все още се намират много добри сделки.

"Не забелязваме спад в цените на имотите, по-скоро има задържане.

Сделки има, наблюдава се преструктуриране на пазара - има оттегляне на пазара от определени строителни инвеститори за сметка на други. Клиентът стана много по-селективен, избира много по-внимателно при кого инвестира. Българският купувач става все по-капризен, защото може да си го позволи и защото пазарът дава голям избор", добави тя.