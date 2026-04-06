Защо на Грейс Кели й е било забранено да носи бяло при папата?

"Привилегия на бялото" предизвика широк интерес през последните дни, след като принцеса Шарлийн от Монако и кралица Летисия от Испания се появиха с бели тоалети при папа Лъв XIV.

Privilège du blanc е обичай на католическата църква, който позволява на определени жени от кралското семейство да носят бели дрехи (традиционно бяла рокля и воал) по време на аудиенция при папата. Това е изключение от традиционното изискване жените да носят черни дрехи при официални поводи.

"Привилегията на бялото" се простира до седем католически кралици и принцеси, сред които са кралицата на Испания, кралицата на Белгия, великата херцогиня на Люксембург, принцесата на Монако и принцесите от Савойската династия.

