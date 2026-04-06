ALI се завръщат с нова музика и концерт в "Строежа"

След близо шестмесечна пауза от клубните участия ALI се завръщат на сцена с концерт на 29 април в столичния клуб "Строежа". Събитието идва с няколко важни промени за бандата - обновен състав, ново звучене и премиера на неиздавана музика.

Периодът извън сцената очевидно е бил време за промени и натрупване на нови идеи. Групата се завръща с нов басист - Милен Методиев, преработен лайв сет и посока, която самите музиканти определят като "ALI 2.0". Въпреки промените, ALI остават верни на директния начин, по който общуват с публиката си.

По време на концерта феновете ще чуят за първи път на живо четири нови песни. Сред тях е и "Fame" - парче, за което групата загатва от месеци, но което досега не е звучало в завършен вид пред публика. Именно на сцената на "Строежа" песента ще има своята концертна премиера.

Изборът на клубна локация също не е случаен. ALI продължават да залагат на близкия контакт с публиката и на онази специфична атмосфера, която подобни пространства създават. Това е формат, който добре познават и самите музиканти, и хората, които следят групата още от самото начало.