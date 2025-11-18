Маникюрите, които завладяха есента

В момента сме в късната есен и може да се забележи, че през този сезон се появиха много нови и интересни тенденции в света на красотата. Есенните маникюри винаги изпъкват, правят ви да изглеждате привлекателни и стилни. Кои са най-големите хитове при тях? Вижте отговорите на американския "Cosmopolitan".

Френски маникюр на райета

Френският маникюр е вечна класика и се завръща почти през всеки сезон. Този път има една особеност. В долната и средната част ноктите са лакирани с блед или безцветен лак, а на върха се съчетават няколко тънки райета. Най-добре е те да са в есенни цветове - оранжево, кафяво, жълто, тъмночервено. Но може да добавите още розово и бяло. Този маникюр е много шик.

Нокти червено вино

Класика в жанра! Тъмните нюанси при маникюрите се завръщат всяка есен и всяка зима. Специално за есенните месеци - голям хит са ноктите в бордо. Това тъмночервено с леки лилави оттенъци е типичен цвят за есента. Напомня за багрите на някои от листата навън, за любимата сгряваща напитка за късната есен - червено вино, и като цяло за мистичния сезон, в който почва да се стъмнява по-рано. С тези нокти сте елегантни и уверени.

Нокти на точки

Една много интересна тенденция. Сигурно сте забелязали, че през цялата 2025 г. няколко принта са абсолютен хит - животински, флорален, на точки, кариран, на райета. Сега това се пренася и върху ноктите. По-специално през тази есен ноктите на точки са много популярни. Звездите Хейли Бийбър, Сабрина Карпентър и Дуа Липа вече се показаха с такива. Лесно може сами да си направите този маникюр, важно е да има контраст. Например - основа в бледорозово и черни точки. Маникюрът стои много весело и веднага изпъква.

