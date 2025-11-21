Прическите, които са навсякъде тази есен

През есента не само времето се променя. А и нашият стил също. Много дами решават да разчупят визията и да сменят прическата през всеки различен сезон. Кои видове прически напълно завладяха тази есен? Вижте тенденциите, според американския "Cosmopolitan".

Аксесоари за коса с костенурков принт

Една много интересна тенденция през този сезон. Знаете, че през 2025 г. доста принтове са хит - на точки, раирани, карирани, флорални, животински. Сега един от тях се пренася и върху прическите, тоест - аксесоарите за коса. Независимо дали сте с шнола, фиба, вдигнали сте косата с ластик или просто сте поставили диадема - хит сега са аксесоарите с един животински принт - костенурковият. Костенурковите аксесоари за коса са шик, правят ви изискани и се вписват перфектно в сезона. Те съчетават типично есенни и земни тонове - кафяво, сиво, черно, маслинено зелено.

Плетени шапки

През есента още е рано за плътните, дебели плетени зимни шапки. Но в някои по-студени дни може да залагаме на леки шапчици или просто да ги поставяме като аксесоар - за по-модерна визия. През тази есен много популярни са леките плетени шапки - които са мрежести, с бродерии и на дупки. Те бяха забелязани и на Седмицата на модата в Ню Йорк. Освен, че ще топлят леко, правят визията интересна, а и скриват лоша прическа или леко мазна коса.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net