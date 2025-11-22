Новите стандарти за красота ли са причина за рязкото отслабване на знаменитостите

През последните години външният вид сякаш отново се превърна в култ.

И докато тенденцията за здравословен начин на живот и е ориентирана към чисто хранене, повече движение, качествен сън и прием на витамини и минерали, е доста разпространена и другата крайност.

А именно – безконтролно гладуване, изтезаване на организма и прием на лекарства, които да потиснат изкуствено глада.

Всичко това води до рязко отслабване за кратък период от време, което нанася различни вреди на организма.

И макар известните личности да имат домашни фитнес зали, достъп до специалисти, програми за здравословен начин на живот, чиста храна и скъпи витамини и хранителни добавки, някои от тях откровено споделят, че са прибегнали до така популярните медикаменти, предназначени за лечение на различни заболявания, сред които диабет.

Звезди като Ейми Шумър, Адел, Ребъл Уилсън, отслабнаха драстично през последните години.

Каква е причината за тази мания към рязкото нездравословно отслабване?

Жените масово споделят, че изпитват едновременно дискомфорт, любопитство и подсъзнателен страх, че нещо в идеалите за красота отново се измества – към перфектните слаби тела, популярен тренд от началото на 2000-те.

