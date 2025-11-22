IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Карди Би с първи снимки на новороденото си

Момченцето се роди в началото на ноември

22.11.2025 | 01:56 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Карди Би сподели първи снимки на новороденото си дете. От тях става ясно, че бебето се е появило на бял свят на 4-ти ноември. То е момченце. Първо виждаме как рапърката е седнала на зелено кресло, със син халат е и държи бебчето, което е облечено с тъмносиня дрешка и е с тъмносиня шапка. Следва кадър от болницата, на който Карди гушка момченцето, а до тях е и щастливият татко - футболистът Стефон Дигс.

Публикацията веднага събра много харесвания и положителни коментари.

Певицата разкри, е е станала майка за четвърти път още през миналата седмица, но така и не издаде името на бебето.

звезди Карди Би момче бебе снимки
