Взеха книжката на Циципас, карал с над 200 км/ч в Атина

Лоша година за гърка, заряза го и гаджето му

21.11.2025 | 09:06 ч. 4
Снимка БГНЕС

Двукратният финалист от Големия шлем Стефанос Циципас от Гърция е с отнета шофьорска книжка за една година заради превишена скорост и е глобен с 2000 евро, съобщи Greek City Times.

Според информацията, системи за наблюдение са записали тенисиста да шофира автомобила си с 210 км/ч по околовръстния път на Атина. Ограничението на скоростта в този участък варира от 100 до 130 км/ч на различни места.

През сезон 2025 Циципас спечели турнира ATP-500 в Дубай (ОАЕ). Миналия месец гъркът изигра един мач на демонстративния турнир Six Kings Slam в Саудитска Арабия. Там той загуби от италианеца Яник Синер и получи 1,5 милиона долара от наградния фонд.  Циципас не участва в последните няколко турнири заради травма.

Тази година определено не е добра за гърка с майка рускиня. Той беше зарязан и от дългогодишната си приятелка - красавицата на тура Паола Бадоса от Испания. /БТА

