Бюджетът в евро влиза за обсъждане в пленарна зала

В петъчния пленарен ден Бюджет 2026 влиза за обсъждане на първо четене в Народното събрание. Представеният бюджет е първия за страна ни в евро. България ще приеме единната европейска валута на 1 януари 2026 година.

Според бюджета се очаква ръст на икономиката от 2,7%, средногодишна инфлация 3,5%. Очакванията са, че БВП ще достигне над 120 млрд. евро.

В Бюджет’26 са заложени рекордни приходи и разходи от над 50 млрд. евро. Дефицитът ще бъде над 3 млрд. Общият размер на държавния дълг се очаква да достигне над 37 млрд. евро, а новият дълг, който държавата може да поеме, е 10,5 млрд. евро.

Основните промени, заложени в бюджета, от които се очакват допълнителни приходи, са увеличението на данъка върху дивидентите, увеличението на част от хазартните такси и вдигането на осигурителните вноски с 2 процентни пункта.

Най-много пари се очаква да бъдат получени от увеличението на осигуровките – малко над 600 млн. евро. В бюджета е заложено увеличение на заплатите в бюджетния сектор от най-малко 5%.

Вчера депутатите приеха на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за догодина.