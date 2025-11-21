IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж на 54 години загина при пожар в къща в село Радилово

Потушени са 30 пожара в страната през последното денонощие

21.11.2025 | 09:43 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

При пожари през изминалото денонощие е загинал един гражданин, а един е ранен. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). 

Мъж на 54 години е загинал при пожар в къща в село Радилово, община Пещера. 

При друг инцидент в Пловдив е пострадал 18-годишен младеж.

Потушени са общо 30 пожара в страната, а пожарните екипи са реагирали на 57 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 13 пожара, от които девет в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 17 пожара. Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 17 за оказване на техническа помощ.

Четири лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие, посочва БТА.

 

пожари загинал Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението
