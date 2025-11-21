Вкусът на модата: Ексклузивна италианска гала вечер в InterContinental Sofia

Има две неща, които италианците владеят до съвършенство – да се обличат така, че светът да се обръща след тях, и да готвят така, че времето да спира. На 26 ноември тези две вселени – на елегантния подиум и на изкушаващата кухня, ще се слеят в едно изключително преживяване в InterContinental Sofia.

В рамките на Седмицата на италианската кухня по света, петзвездният столичен хотел ще се превърне в сцена за дългоочакваното събитие „Вкусът на модата“, което обещава да пренесе гостите директно в атмосферата на Рим и Милано – градовете, в които стилът е начин на живот.

Вечерта започва точно в 18:00 ч. с лекция на проф. Мария Джузепина Муцарели от Университета в Болоня – един от най-утвърдените европейски експерти по история на модата, облеклото и социалната етика. Тя ще разкрие как италианската елегантност се ражда от традиция, въображение и онзи специфичен усет към красивото, който превръща всеки силует в културен код.

След интелектуалното въведение, в 19:30 ч. настъпва моментът, в който подиумът отстъпва място на гастрономията. Специален гост на вечерта е шеф Лука Малакрида, който пристига от Рим, за да представи своето авторско меню – смела интерпретация на творения, вдъхновени от емблематичните световни дизайнери Dolce & Gabbana, Prada, Fendi, Hermès, Gucci и Moschino. Всяко ястие носи характер – ярък, модерен, категоричен. Кулинарни композиции, създадени така, сякаш са моделирани в ателие, а не в кухня.

Гостите ще се насладят на прецизно меню, което започва с прочит на средиземноморска класика – сардина, представена в двойна текстура: едновременно с хрупкава панировка и запечена на грил, елегантно положена върху препечен хляб и балансирана от сладостта на домати конфи, маслини тагиашки и свежа майонеза с лайм и пикантно намигване. Кулинарният спектакъл продължава с паста, носеща уюта на италианската есен – тортело с пълнеж от тиква, обгърнати в кадифен сос Азиаго и хрупкави аспержи.

Основното ястие разгръща италианската елегантност в най-чистата ѝ форма – морски лаврак, сервиран върху кадифено картофено пюре, допълнен от грах в масло и ефирен лимонов сос фюме. Финалът е дълбоко шоколадов – торта със сладолед от лешник, бананов сос и чътни от горски плодове, поднесена като последен акцент в завършена „колекция“.

Към всяко ястие се предлага ексклузивна селекция италиански вина, курирана от BNK Wines, които допълват кулинарната концепция с характер, аромат и автентичност - последният щрих към една вечер, каквато само InterContinental Sofia може да създаде.