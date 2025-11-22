53 г. след "Дим над водата" Deep Purple са отново в Монтрьо

Дълъг списък със звезди, които нямат нищо общо с джаза, ще озарят сцената на джазфестивала в Монтрьо през това лято. Сред тях са "Дийп Пърпъл" и Стинг, вече гостували многократно в швейцарския град, съобщи АФП. "Дюран Дюран", които ще вземат участие за първи път, ще закрият събитието.

Джазфестивалът в Монтрьо ще се проведе между 5 и 20 юли. Сред участниците ще бъдат още Дион Уоруик, "Смашинг пъмпкинс", "Масив атак", "Крафтверк", Лени Кравиц, Пи Джей Харви, Андре 3000, Палома Фейт, Лорийн и др.

Междувременно на 14 юли "Дийп Пърпъл" ще отскочат и до България, където ще свирят в последната вечер на Midalidare Rock in the Wine Valley в чирпанското с. Могилово.

Повече от половин век Монтрьо привлича големите имена в музикалната индустрия, както и изгряващи звезди. Първото издание на фестивала е през 1967 г. Оригиналното название - "джазфестивал", е запазено, въпреки че музикалният форум междувременно разширява репертоара си. Около 250 000 души посещават ежегодно събитието, което се провежда на брега на Женевското езеро.

Тазгодишното участие на британските ветерани от "Дийп Пърпъл" ще бъде 10-о тяхно участие на фестивала. Най-известната песен в репертоара на групата - Smoke on the Water, всъщност разказва за пожара в казиното на Монтрьо от 1971 г., на което музикантите са преки свидетели при своето първо посещение на фестивала. В легендарната група, която проведе няколко "прощални" турнета през последното десетилетие, днес все още са трима от основоположниците: Иън Гилън - вокал, Роджър Гловър - бас и Иън Пейс - ударни. Клавиристът Джон Лорд почина през 2012 г., а китаристът Ричи Блекмор отдавна пое по различен път.

Стинг ще участва за осми път. През тази година изпълнителят ще представи трио с китара и барабани. Френският електронен дует Air ще има съвместно участие с "Масив Атак", Алис Купър - с "Дийп Пърпъл", "Едитърс" - със "Смашинг Пъмпкинс", Даяна Крол - с Джейми Кълъм.

Верен на традициите, фестивалът продължава да представя наследството и настоящото развитие на американската и британската музика, които съставляват повече от 70 процента от програмата, коментират организаторите. Предвидени са общо 64 концерта на сцената на брега на езерото. Капацитетът за публика е 5500 души на открито. Казино "Стейдж" може да побере общо 1300 души - седящи места и правостоящи. Предвидени са и 13 безплатни сцени. /Сега