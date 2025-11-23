Откриха ли древната Атландита на Платон?

Екип от независими изследователи твърди, че е открил Атлантида.

Изследването се фокусира върху каменни структури на испанския остров Салмедина, край Чипиона в залива на Кадис, на запад от Гибралтарския проток.

Руините са разпръснати на площ от около 11,6 квадратни мили от морското дъно и прилежащото крайбрежие, като някои стени са с височина 7 метра.

Майкъл Донелан, основател на Ingenio Films, базиран в Испания, вярва, че структурите са останки от изгубена атлантическа цивилизация – вероятно Атлантида на Платон. Той документира своите вярвания във филма "Атлантика", 90-минутно произведение, споделено с Fox News Digital.

Донелан каза, че каменните плочи са видими само два пъти на ден при отлив. Според оценките му те може да са на възраст над 11 000 години.

И така, какво стои зад неговата теория?

Донелан твърди, че всичко е въпрос на дълбочина.

Геолозите смятат, казва той, че в тази област всичко, което е погребано на около 3 метра дълбочина е на възраст около 3000 години.

"Това, което откриваме, е на дълбочина повече от 20 метра", отбелявза той. "А когато се спуснеш на 15–20 метра, стигаш до нивото на дъното... но в действителност трябва да се има предвид, че вероятно има още 5–10 метра, а може би дори 15 метра седименти върху подводните руини, което допълнително преувеличава древността им. Откритията, които правим, са реални и са резултат от усилията на един изключителен екип, включващ водолази, археолози и специалисти."

Всичко това кара Донелан да вярва, че те са много по-стари от няколко хиляди години – от преди финикийците, тартезийците и римляните.

"Според нашите геолози [те са] на около 10-12 000 години, плюс-минус няколко хиляди години", допълва той.

Донелан твърди, че не само структурите са древни, но изглежда има и доказателства за катастрофално събитие – което не е необичайно, тъй като островът се намира близо до трансформационния разлом Азорски острови-Гибралтар.

"Обикновено, когато имате седиментни отлагания за дълъг период от време, ще откриете стратификация", казва изследователят. "Но когато има внезапно седиментно отлагане – много хаотично, катастрофално отлагане – това, което откривате, е не стратификация, а просто огромно натрупване. Всичко сочи, че тези селища са били засегнати от наистина травматично събитие или поредица от климатични промени."

Изследователите са използвали различни технологии, включително LiDAR и многолъчеви ехолоти, за да проучат подробностите на обекта, каза Донелан. Ехолотите им позволиха да създадат 3D карта на океанското дъно.

Донелан казва, че документалният филм „Атлантика“ е кулминацията на десетилетие работа, която включва над 200 гмуркания, както и внимателно проучване на писанията на Платон.

"Откритията, които правим, са толкова точно подобни на текстовете на Платон за Атлантида, че е трудно да си помислим, че сме открили нещо различно от това, което той е описал", обяснява той. "Работата ни по този проект е огромна и със сигурност ще продължи още много години. Въпреки това, за хората, които се страхуват от думата "Атлантида", предпочитам да използвам термина "Древна атлантическа култура".

За тези, които смятат, че консултирането на древни източници за подпомагане на археологическите открития е нещо нечувано, помислете за следното.

Когато археологът Хайнрих Шлиман открива останките от Троя през 1870-те години, се приема, че мястото е било чисто митологично. Но Шлиман изкопава стени, укрепления и артефакти, които доказват съществуването на Троя, както и останките от нейните конфликти. Доннелан вярва, че по подобен начин може да превърне Атлантида от мит в история.

"Или Платон е говорил за това място, или е огромно съвпадение, че науката и текстовете на Платон се събират", казва Доннелан за обекта в Салмедина.

Ако се потвърди, откритието на Донелан би означавало, че най-ранните развити цивилизации са били много по-стари от Месопотамия, която датира отпреди около 5000 години.

Все още няма академичен консенсус относно откритията на Донелан

Хуан Антонио Моралес, професор по стратиграфия в Университета на Уелва в южна Испания, заявява пред местния медиен канал Cadiz Directo, че "няма доказателства за човешка дейност в тази област", имайки предвид крайбрежните формации, които е изследвал. Вместо това той ги приписва на геоложки процеси. Коментарите му се отнасят за региона като цяло, а не конкретно за обекта на Донелан.

Хосе "Пепе" Ориуела, антрополог и автор на "Атлантида: Светлината на Запада“" заяви пред Fox News Digital, че е "разумно" да се вярва, че историята на Платон за Атлантида е "ехо от съществуването на мегалитния феномен в западната част на Европа през холоцена".

Холоценът започва преди около 11 700 години – приблизително 9700 г. пр.н.е. – бележейки края на последната голяма ледена епоха.

"Културни феномени като мегалитизма предполагат, че по време на холоцена в тази част на света е процъфтявала култура или цивилизация, чийто епицентър е бил в югозападната част на Иберийския полуостров, по-конкретно по крайбрежието, окъпано от водите на залива на Кадис", казва Ориуела.

На тези, които смятат, че образуванията са естествени или много по-млади от няколко хиляди години, Донелан препоръчва да гледат филмовата му поредица. Разпространението е в ход, като официалната дата на излизане ще бъде обявена по-късно.

"Откритията, които правим, са реални и са резултат от усилията на един изключителен екип, включващ водолази, археолози и специалисти", казва Донелан. "Руините, които открихме под водата, са само малка част от цялата поредица от открития, които сочат, че Иберийският полуостров е имал процъфтяваща култура много хиляди години преди това, което се е смятало досега."

Следващите стъпки са да продължим изследванията, казва той – както на сушата, така и под водата.

"Работата ни по този проект е огромна и със сигурност ще продължи още много години. Това е само върхът на айсберга. Надявам се обществеността да разбере важността на нашата работа... че човечеството, както го познаваме, е много по-старо, отколкото сме били подвеждани да мислим. Всичко, което считаме за същност на човечеството – култура, навигация, наука, изкуство, музика – е много по-старо, отколкото ни учеха... В древността се е случило нещо наистина трагично, което почти е довело до нашето унищожение. Всъщност всички ние трябва да се разбираме по-добре!"