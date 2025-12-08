Миланската „Ла Скала“ откри сезона с руска опера

Прочутият милански театър „Ла Скала“ откри сезона си с руска опера за втори път, откакто Москва нахлу в Украйна през 2022 г., пише Асошиейтед прес. Но тази година, вместо да предизвика протести за представянето на културата на нападателя, флашмоб ще демонстрира за мир.

Музикалният директор на „Ла Скала“ Рикардо Шайи дирижира „Лейди Макбет от Мценска околия“ на Дмитрий Шостакович за откриването на сезона, което привлича знаменитости от културата, бизнеса и политиката за едно от най-очакваните събития в европейския културен календар.

Операта на Шостакович от 1934 г. подчертава тежкото положение на жените в Съветския съюз по времето на Сталин и е включена в черния списък само няколко дни след като комунистическият лидер я гледа през 1936-а – началната година на неговата кампания на политически репресии, известна като Голямата чистка.

Италианската лява партия „+Европа“ обяви демонстрация пред театъра при пристигането на високопоставените лица, „за да привлече вниманието към защитата на свободата и европейската демокрация, заплашени днес от Русия на Путин, и да подкрепи украинския народ“.

Партията подчерта, че операта на Шостакович разкрива злоупотребата с власт и ролята на личната съпротива.

От съображения за сигурност властите преместиха протеста от площада пред „Ла Скала“ на друг, зад кметството.

Диригентът Шайи започна да работи с режисьора Василий Бархатов по заглавието преди около две години, след гала премиерата на руската опера „Борис Годунов“ през 2022 г. Тогава на събитието присъстваха италианският премиер Джорджа Мелони и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като и двете разграничиха руските политици от руската култура.

Заради премиерата на „Борис Годунов“ украинците протестираха срещу изтъкването на руската култура по време на война, кореняща се в отричането на уникалната украинска култура. Украинската общност не обяви никакви отделни протести тази година.

Новият генерален директор на „Ла Скала“, Фортунато Ортомбина, защити избора на своя предшественик да постави както операта на Шостакович, така и „Борис Годунов“ на Мусоргски.

„Музиката е фундаментално по-висша от всеки идеологически конфликт“, заяви Ортомбина по време на пресконференция. „Шостакович и руската музика като цяло имат власт над руския народ, която надхвърля тази на самия Путин.“

Американското сопрано Сара Якубиак дебютира в „Ла Скала“ в ролята на Катерина, чиято борба срещу репресията я кара да извърши убийство. Това я отвежда в сибирски затвор, където умира. Това е вторият път, в който Якубиак пее тази роля, след представленията в Барселона, и тя споделя, че ролята е пълна с предизвикателства.

„Че съм убийца, че пея 47 горни си бемола за една вечер, знаете, всички тези неща“, казва Якубиак пред Асошиейтед прес, докато седи в гримьорната преди представлението на 4 декември за публика от млади хора. „Казваш си: „О, Боже, как ще се справя с това?“ Но успяваш, с подходящата работа, с подходящия екип от хора“.

В разговор с журналисти наскоро Шайи се пошегува, че „изстисква“ Якубиак като портокал.

„Когато подготвям роля, винаги се фокусирам върху текста и музиката, текста и ритъма“, каза тя. „Първо, правя този процес с чаша кафе пред пианото си, а след това добавяме другите слоеве и нотите.“

Сценичната режисура на Бархатов поставя операта в космополитен руски град през 50-те години на миналия век, в края на режима на Сталин, а не в селска местност от XIX век, както е написана за премиерата през 30-те години.

За Бархатов режимът на Сталин определя фона на историята и менталността на героите в една история, която той възприема като лична трагедия, а не като политическа приказка. По-голямата част от действието се развива в ресторант, обзаведен в стил ар деко, с въртяща се балюстрада, която създава кухня, мазе и офис, където се провеждат разпити.

Въпреки трагичния развой, Бархатов описва историята като „странен... пробив към щастието и свободата“. „За съжаление, статистиката показва, че много хора умират по пътя към щастието и свободата“, добавя той. /БТА