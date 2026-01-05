IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 107

Лени Кравиц одобрява Хари Стайлс за дъщеря си

Смята, че много си подхождат

05.01.2026 | 19:46 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Лени Кравиц одобрява новата връзка на дъщеря си. 61-годишният музикант смята, че Зоуи Кравиц и Хари Стайлс много си подхождат като двойка. За него те са като двама най-добри приятели, които се срещат.

Източник на "Us Weekly" обяснява, че Лени "мисли, че те страхотно си подхождат".

Певецът дори казва на хората, че Хари и Зоуи "наистина се правят щастливи един друг и имат непринудена връзка, като най-добри приятели, които се срещат".

Обяснява се още, че актрисата има своята независимонст и може да се занимава със собствените си неща, но в същото време - да се присъединява към Стайлс, когато той има своите работни задължения.

Още за двойката четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Лени Кравиц Зоуи Кравиц Хари Стайлс двойка връзка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem