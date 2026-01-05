Лени Кравиц одобрява Хари Стайлс за дъщеря си

Лени Кравиц одобрява новата връзка на дъщеря си. 61-годишният музикант смята, че Зоуи Кравиц и Хари Стайлс много си подхождат като двойка. За него те са като двама най-добри приятели, които се срещат.

Източник на "Us Weekly" обяснява, че Лени "мисли, че те страхотно си подхождат".

Певецът дори казва на хората, че Хари и Зоуи "наистина се правят щастливи един друг и имат непринудена връзка, като най-добри приятели, които се срещат".

Обяснява се още, че актрисата има своята независимонст и може да се занимава със собствените си неща, но в същото време - да се присъединява към Стайлс, когато той има своите работни задължения.

Още за двойката четете в teenproblem.net