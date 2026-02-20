5 зодии ще се радват на възход в живота по време на сезона на Риби

Всичко става много по-добро за пет зодиакални знака през този сезон на Риби, който започна на 19 февруари и ще продължи до 20 март 2026 г. Лично аз обичам това време на годината, защото Риби са последният знак на зимата.

Когато Слънцето напусне Риби, следващият знак е Овен, което означава началото на пролетта. Рибите имат много други качества, с които много хора могат да се свържат. Пригответе се да се докоснете повече до чувствата си и тези на другите, защото Рибите са свързани с емоциите и интуицията. Рибите са известни със своята креативност, мечтателност, състрадание и просто пускане по течението на живота, вместо да контролират всичко. Риби се свързват с емпатията към другите и може би ще видим малко повече от това в света, което е много необходимо в този момент.

Риби са променлив воден знак, управляван от Нептун и Юпитер. Докато Юпитер е планетата на мъдростта, справедливостта и разширяването, Нептун е планетата на мечтите, психическите и интуитивните способности, заедно с духовността и състраданието. Зодията е представена от символа на две риби, плуващи в противоположни посоки, а другата ѝ страна може да се свърже с измамни действия и практики, самозаблуда, лъжи, неистини и недоразумения. Важно е да останем здраво стъпили на земята през този сезон на Риби и да държим мислите си в реалността.

Когато Слънцето навлезе в Риби тази година, то се присъединява към Меркурий, Венера и евентуално Марс, създавайки стелиум от планети в този знак. Това означава, че личният ни фокус през този период ще бъде съсредоточен върху мястото, където тези планети попадат във вашата лична карта за продължителен период от време. Годишното Новолуние в Риби се пада на 19 март тази година.

За някои зодии всичко се подобрява много по време на сезона на Риби:

Рак

Енергията на Риби създава тригон (или лесен ъгъл) към вас, Рак, което обикновено прави живота по-малко стресиращ и приятен. Сезонът на Риби носи по-леко и освежаващо време за вас, Рак, когато изпитването или дори отдаването на чувства за известно време ще бъде норма, тъй като всички ние изследваме начините, по които наистина се чувстваме към живота си и към околните.

Този сезон на Риби се съчетава красиво с вас и подчертава деветия дом на вашата карта, който е свързан с пътувания, образование, духовност, издателска дейност и вашия личен мироглед. Той управлява и правната област. Сезонът на Риби ви насърчава да изпитате нови перспективи и да търсите приключения. В момента сте естествено по-любознателни и може да търсите знания по различни начини, като четене, гледане на телевизия, посещаване на курсове, семинари или някакъв вид самостоятелно обучение.

