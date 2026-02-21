Трайчо Трайков: Част от жалбите за сметките за ток са основателни

Част от жалбите по битовите сметки за ток за декември са основателни и потребителите ще бъдат компенсирани. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

До края на февруари или началото на март ще бъдат обработени всички подадени жалби, каза новият министър на енергетиката Трайчо Трайков при инспекция на ПАВЕЦ-Чаира.

"Вчера имах среща с председателя на КЕВР, за което му благодаря. Вече има предварителна представа какво се е случило. Случаите са различни. Най-важното е, че има жалби, които са основателни. Трябва да се стигне докрай, да се види каква е причината, да се види как да бъдат компенсирани хората и това ще се случи. Съветвам всеки, който има съмнения, че има нещо нередно със сметката, да подаде сигнал до КЕВР", каза Трайков, цитиран от БНР.