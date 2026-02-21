Сезонът на Рибите дойде, ето какво ни очаква

Сезонът на Рибите дойде. Той започна на 19-и февруари и продължава до 20-и март. Това е и краят на астрологичната година. Края на зимата и началото на пролетта. Периодът ни прави по-нежни, състрадателни и чувствителни. Отдаваме се на чувствата, мечтите си, въображението. Добро време за медитация и създаване на изкуство. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nssg-club".

Овен

Дори да са пълни с енергия и жизненост, трябва да забавят темпото и да осъзнаят какво чувстват, а не да действат импулсивно. Интроспекцията носи емоционална яснота и нови идеи. Нека ги използват.

Телец

Енергията им се насочва към връзките и обичта. Усещат порив да създават по-дълбоки и значими връзки. Нека вярват на интуицията си, когато става дума за важни въпроси и да не премислят нещата.

Близнаци

Добър период да разширят съзнанието си - чрез четене, дълбоки разговори и вътрешни пътешествия. Може да преоткрият артистични страсти и хобита, или да обогатят възгледите си.

