Тенденции при якетата за зимата

Преди около 2 седмици официално посрещнахме зимата. Температурите ще падат, предстоят вероятно най-студените и снежни дни от годината. Затова през следващите месеци задължително ще сме с плътни връхни дрехи. Какви са тенденциите при якетата и палтата за зимата? Ето отговорите на британския "Cosmopolitan".

Дълги до земята палта

Ако сте фенове на официалните и елегантни палта, това е тенденцията за вас. През този сезон няма да сбъркате, ако заложите на дълги палта, които стигат до обувките и дори до земята. Много модни марки включиха палта до глезените в колекциите си. Те ви обгръщат напълно, с тях ви е топло и комфортно, а и ви правят наистина стилни.

Пухести палта

Класика в жанра за зимата. Кога да носим палта от пух, вълна, козина и перушина, ако не през зимните месеци? Те се завръщат, когато времето стане студено и са като символ на зимата. Може да са дълги до земята или да заложите на класиката - дължината на палтото да е до бедрата. С тези меки и сладки палта ви е топло и уютно. Кафявото, бялото, бежовото и цвят каки са сред модерните тонове при тях.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net