Цицелков: В момента имам свидетелство, в което пише "неосъждан"

Приех поста на вицепремиер по честните избори, защото България има нужда от повече светлина. Да има работещи камери и светлина в избирателните секции. Когато нещо се прави на тъмно, една от политическите сили печели първо място в секции, в които камерите не работят.

Това каза Стоил Цицелков пред bTV.

На въпрос дали е споделил данните от миналото си - шофиране в нетрезво състояние, държане на марихуана, както и забраната му за наблюдаване на избори от страна на ЕК в разстояние на 5 г., Цицелков коментира, че не се е сетил за тези неща.

"Грешна преценка от моя страна. Единственото нещо, за което съм осъждан, е случай от 2011 г., минал е давностния период за това. Нямам забрани и присъда да изпълнявам каквито и да е постове", каза още Цицелков. Не познавах преди това Андрей Гюров, допълни бившият вицепремиер.

2011 г. късно вечерта се качих в моя автомобил след употреба на алкохол, спряха ме и ме осъдиха на пробация - направих нещо, за което съжалявам, всяко нещо от вашето минало ще излезе наяве, а реабилитация означава, че никой няма право да го размята от парламентарната трибуна. Никога не съм се кандидатирал за публично одобрение, каза още бившият вицепремиер. В момента имам свидетелство, в което пише "неосъждан", допълни той.

Относно полицейската регистрация за притежание на наркотици, която Цицелков има, "това е детска случка, когато аз и мои приятели ни уличиха, че на земята до нас има фасове от марихуана", коментира Цицелков. Той беше категоричен, че ще заведе дела срещу всеки, който твърди друго. При всички случай става за цигара. Нормален човек съм, каза Цицелков.

Относно случай през 2021 г., когато Цицелков е бил наблюдател на изборите в Гана, той обясни, че "неволно нарушил" правилата за хигиенни мерки по време на Ковид-пандемията. "Това беше след работно време, и бях поставен в стандартен охладителен период" като наказание, обясни Цицелков. Категорично не става въпрос за нарушение на правилата, свързани с жена. "Слава Богу, че не ме свързаха с дете, или не дай Боже, с пингвин. Информацията за тази динена кора, на която всички се подхлъзнаха, идва от мой колега, на когото няма да споменавам името", каза Цицелков.

Той обясни, че все още работи за Европейската комисия, и е член на Обществения съвет към ЦИК. "Ще сърфирам по сълзите на тези, които ще са разочаровани, че не могат да правят нарушения на изборите", каза бившият вицепремиер.

Няма правно основание да подам оставката си от Обществения съвет на ЦИК. Няма никаква причина, реабилитиран съм, не съм извършил нарушения, единствения българин съм, който участва във Венецианската комисия, категоричен бе Цицелков.

ЦИК редовно нарушава закона, те не са прозрачни, крият се в зали с охрана от НСО, изключват микрофоните си и изобщо не го крият. Не обичат да отговарят и на въпроси, зададени по ЗДОИ, каза още Цицелков