11,7 млн. евро по-малко са пратили гурбетчиите към страната ни

С 11,7 млн. евро по-малко са пратили емигрантите у нас през изминалата година спрямо 2024 г. Това сочат данни на Българската народна банка (БНБ).

Според тях за цялата 2025 година българите в чужбина са изпратили на своите близо общо 1,407 млрд. евро, а година по-рано са били 1,419 млрд. евро. Средно месечно в бюджета на българските домакинства от техни близки са постъпвали 117, 3 млн. евро.

От данните на статистиката става ясно, че деветцифрени са трансферите от Германия, Испания, Обединеното кралство и САЩ.

Намаление на пратените пари има от европейските държави.

БНБ прогнозира устойчив икономически растеж през първата половина на годината

Така например по-малко са паричните потоци към България от Германия. През 2024 г. Българите, работещи там, са пратили 257 млн. евро, а през миналата са 254,5 млн. евро. От Испания пък са преведени през 2025 г. общо 135,9 млн. евро, а предишната година са били 136,6 млн. евро. Другите две държави, от които се пращат големи суми, са Обединеното кралство и САЩ. Оттам обаче размерът на изпратените суми нараства. Така от Острова за една година са преведени 248,5 млн. евро, а година по-рано са били с 3 млн. по-малко. От САЩ пък българите са изпратили 259,6 млн. евро, което е отново с малко над 3 млн. евро повече.

Една от причините е програма на държавата за връщане на българите у нас. През миналата година стартира кампания, в която канят 870 емигрантски семейства да се завърнат у нас, за което ще им предостави финансова подкрепа. Един от стимулите е възстановяване на разходи за преместване на покъщнина. За хора, идващи от държави извън ЕС, ще се покриват до 10 хиляди лева по това перо.