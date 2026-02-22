"Левски" отново триумфира, вече е с 10 точки пред "Лудогорец"

Левски победи с 3:1 ЦСКА 1948 като гост и продължава в шампионско темпо устрема си към титлата. Хосе Карлос Мартинес откри за домакините, които още през първата част останаха с 10 човека, след като Адама Траоре получи червен картон.

Това улесни "сините", които направиха обрат с голове на Мазир Сула, Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. Така тимът на Хуло Веласкес се откъсна на върха в класирането с 10 точки пред Лудогорец, който в понеделник гостува на Ботев Пловдив. Тимът от Бистрица пък падна на 4-то място.

