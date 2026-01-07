Зодиите, за които януари ще е страхотен

Първият изцяло зимен месец е тук. Януари настъпи преди дни, с него посрещнахме и новата 2026 година. Предстоят още празнични емоции с имените дни, надежда за ново начало и повече късмет, както и зимни вълнения. Кои ще са истински късметлии през първия месец на годината? Ето щастливците, според "Parade".

Телец

Може да се отдадат на приключения, за да се справят с тъгата, която някой път носят зимните дни. Искат да се отдадат на различни преживявания, да грабят от живота с пълни шепи. Учат нови неща, приключенстват. Те са по навиците и стабилността, така че това е необичайно за тях. Но е голям шанс да излязат от зоната си на комфорт, да се потопят в нови знания и да придобият нови умения. Може да пътуват. През януари влизат в нова територия, която им носи растеж - духовен и личностен. От 7-и януари нататък ще искат да се протегнат към звездите, ще са много креативни и може да усетят химия със специален човек. В средата на месеца също ги чакат вълнуващи моменти и неочаквани подаръци.

Козирог

Трябва да бъдат себе си, напълно автентични и да позволят на истинската си същност да блесне. През по-голямата част на януари все още сме в техния сезон. Чака ги плодороден период. Сега трябва да отпразнуват себе си, своите идеи, виждания. Козирозите стават по-решителни, уверени и се чувстват по-добре в своята кожа. Работят по проектите, които са им страст, сбъдват желанията си във връзките и получават признанията и похвалите, за които мечтаеха дълго. Още в началото на месеца са мотивирани и искат конкретни резултати. Готови са да получат изобилие, но и сами създават своя късмет. На новолунието на 18-и в техния знак направо никой няма да може да ги спре.

