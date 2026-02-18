Атанас Славов: Имаме съмнения, че са били ползвани и СРС-та в х. "Петрохан"

Избраният за служебен премиер Андрей Гюров представи на президента Илияна Йотова списък с предложенията си за министри в служебния кабинет.

"Андрей Гюров е безспорен професионалист и човек с интегритет. Човек, който не е част от модела "Пеевски - Борисов", коментира доц. Атанас Славов от ПП-ДБ в предаването "Денят ON AIR".

Съставът на служебното правителство

По повод състава на служебния кабинет доц. Славов каза, че е важно каква работа ще свършат министрите на фона на амбициозните заявки.

Той изрази надежда да си свършат работата, за която са назначени.

Относно назначаването на Андрей Янкулов за вицепремиер и министър на правосъдието - доц. Славов отбеляза пред Bulgaria ON AIR, че прокурорската колегия често пъти е доказвала, че е абсолютно конюнктурна и се съобразява със силния на деня.

Честността на изборите

"Съдия Дечев е достатъчно авторитетен като магистрат и съдия. Вярвам, че това, че е специалист по "Наказателно право" му дава вътрешен поглед за системата на МВР", коментира доц. Славов предложението Емил Дечев да стане вътрешен министър в новия служебен кабинет.

Депутатът от ПП-ДБ се надява, че има как да се спре купеният и контролираният вот.

Случаят "Петрохан"

Доц. Славов отрече от ПП-ДБ да са имали партийни или политически връзки с хората от "Петрохан".

"Декември миналата година органите, които е трябвало да разследват, ако има нещо съмнително, не са си свършили работата. Всеки да си носи отговорността", призова доц. Славов.

По думите му ключовото е дали МВР и ДАНС са си сътрудничели с тази организация. Той е на мнение, че е имало протекция на различни нива.

"Имаме съмнения, че са били ползвани и СРС-та (бел. ред. - специални разузнавателни средства), били са държани под наблюдение", каза депутатът от ПП-ДБ.

Избори 2026

Доц. Славов изтъкна, че появата на президента Румен Радев (2017-2026 г.) на политическата сцена "обръща тренда".

"Имахме реален шанс да сме първа политическа сила", смята депутатът.

Той изтъкна, че сред основните приоритети на ПП-ДБ са съдебните реформи и антикорупционното законодателство.