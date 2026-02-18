Цветовете, които носят късмет в годината на Огнения кон

На 17-и февруари посрещнахме китайската нова година. Тя продължава до 5-и февруари и минава под знака на Огнения кон. Годината носи енергия, импулсивност, действия. Някои определени цветове се сливат с енергичността на коня, а някои го обуздават, като носят повече хармония и спокойствие. Ето кои са късметлийските цветове за годината, според "Masari Shop".

Керемидено червено - за страст и енергия

Огненият кон - кое друго по-добре да опише огнената енергия от керемиденото червено - смесица между оранжево, червено и кафеникаво. Червеното е сред най-могъщите цветове сега. Специално тухленото червено говори за кураж, жизненост, позитивен период за действия. Носенето на този цвят стимулира увереността и привлича благоприятни шансове. С него сме решителни и действаме.

Зелено емералд - за растеж и обновление

Един много интересен нюанс, който трупа популярност от няколко години. И в годината на Огнения кон ще ни носи късмет. Той е ярък, жив, весел, зелено с лека смесица от синьо, нито прекалено тъмен, нито прекалено светъл нюанс. Свързва се с гора, природа, символизира растеж, подновяване и баланс. Ако носим зелено през годината, това ще подкрепя развитието ни и поставянето на ново начало. С него сме оптимисти, усъвършенстваме се и показваме финес.

