Киселова: Служебният кабинет има политически нюанси

(Предложената структура на служебния кабинет с 21 министри и очакваните предсрочни избори на 19 април поставят редица правни и политически въпроси.

Според председателя на ПГ на БСП доц. Наталия Киселова част от дискусиите около състава на правителството и възможните кадрови промени в съдебната власт трябва да се разглеждат през призмата на действащото законодателство и правомощията на отделните институции.

"Тъй като от промените в Закона за съдебната власт от началото на миналата година беше предвиден 6-месечен срок за временно изпълняване на функциите, предполагам, че е възможно след стъпване в длъжност министърът на правосъдието да участва в заседания на Прокурорската колегия, тъй като е един от субектите, който може да поиска да се обърне към колегията и да предложи друг прокурор за назначаване на длъжността и изпълнение на функциите", коментира доц. Киселова пред "Денят ON AIR".

Тя подчерта, че ако една възможност е предвидена в закона, не може да се определя като "грешна".

Контекстът на съдебната власт

По думите ѝ това би било ясен знак за опит за промяна в ръководството на съдебната власт, но дали такава промяна ще се случи - зависи от органите в самата система.

Доц. Киселова обръща внимание и на по-широкия контекст - невъзможността на настоящото Народно събрание да обнови състава на Висшия съдебен съвет и инспектората към него, което също влияе върху начина, по който изглежда институционалната картина.

Статутът на Андрей Гюров

Относно статута на Андрей Гюров и необходимостта да депозира оставка като подуправител на Българската народна банка, Киселова отбелязва, че в юридическите среди има различни тълкувания.

"Личното ми мнение е, че трябва да има изрично гласуване на Народното събрание за освобождаването му от длъжността подуправител на Българската народна банка. В закона не е ясно посочено към кой момент се придава съгласие. Даването на съгласие беше преди една седмица; към днешна дата сме свидетели на одобряване на състава на предложение от господин Гюров в кабинета. В утрешния ден трябва да има и депозирана оставка. Моето лично мнение е, че трябва да бъде изрично гласувано от Народното събрание", каза доц. Киселова пред Bulgaria ON AIR.

Политическите нюанси в служебното правителство

По отношение на състава на служебното правителство Киселова вижда известни политически нюанси, особено при наличието на действащ народен представител сред министрите.

"След като има поне един действащ народен представител, можем да кажем, че има и политически нюанси. Но тъй като това е правомощие, което позволява включването в състава на служебното правителство, моето мнение е, че трябва да дадем шанс на правителството да започне работа и на базата на действията си да определим дали ще бъде политически неутрално или ще заема определени политически позиции", посочи доц. Киселова.

Позицията на "БСП - Обединена левица"

Като новоизбран председател на парламентарната група на "БСП - Обединена левица", Киселова очерта курс към по-ясна позиционност по отделни теми.

Тя посочи, че след конгреса на партията е надделяло разбирането, че в настоящия парламент няма стабилно мнозинство и по различни въпроси групата може да заема различни позиции спрямо бившите си партньори в управлението.

Според нея предстои баланс между приемственост и обновление, включително чрез съчетаване на опита на по-утвърдени депутати с по-млади лица.

Относно евентуален нов политически проект около президента Румен Радев, Киселова отбелязва, че в условията на чести избори появата на нов субект не е изключение.