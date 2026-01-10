Хит за зимата: Fair Isle пуловери

Вече навлизаме дълбоко в зимата. И както традиционно става, през новия сезон се появяват и нови тенденции. През тези студени и мразовити дни залагаме основно на пуловери, плътни блузи и суичери.

Празниците минаха и вече можем да приберем коледните пуловери. Но един друг вид стават хит сега - т.нар. Fair Isle пуловери или Феър Айл пуловери, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Както името им подсказва, вдъхновени са от шотландската култура - кръстени са на един от най-красивите острови там. Това са традиционни шотландски пуловери, които редовно се носят през късната есен и зимата.

Те се отличават с това, че задължително имат интересни геометрични форми по себе си, а и съчетават няколко различни цвята, но обикновено - не прекалено ярки или крещящи.

Геометричните форми пък се заплитат едни в други, изглеждат сложни за дизайн. Много често говорим за изобразени ромбове, но, разбира се, и за други геометрични фигури и мотиви.

А цветовете, които са по тези пуловери, редовно са бяло, светлосиньо, бежово, черно, кафяво, маслинено зелено, тъмносиньо, тъмночервено, бледорозово.

