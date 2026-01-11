IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Таро прогноза за 12 – 18 януари

Динамична седмица

11.01.2026 | 19:15 ч. 0
Снимка: istock

Таро картите за новата седмица са Деветка пентакли и Обесеният.

Първата таро карта е Деветка пентакли.

Ако сте от тези хора, които са полагали много усилия, за да постигнете повече успехи и стабилност в живота си, то през тази седмица ще започнете да получавате и наградите на живота. Благодарение на вашите усилия, самочувствие и дисциплина, вие постигнахте заслужен успех и създадохте стабилна основа за вашето материално богатство и комфорт. Сега се отпуснете и се насладете на хубавите неща. 

Когато карта Деветка пентакли се появи в четене на таро карти, помислете как да отпразнувате успехите. Може например да си купите нещо малко. Това е вашата възможност да признаете постиженията си и да се заредите с енергия. 

Деветката пентакли показва и финансова независимост. Не очаквайте другите да ви подкрепят, а разчитайте на себе си. Бъдете разумни с парите си. Грижата за себе си, приятните занимания и хобита ще подхранят положителната ви нагласа. 

