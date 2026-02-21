БСП утвърди 21 от водачите си за листите за изборите през април

Националният съвет на „Българската социалистическа партия“ (БСП) утвърди 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори, съобщиха от пресцентъра на БСП.

Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на Националния съвет на БСП на 7 март, посочиха още от партията.

Водачите на листи, определени днес, са:

Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева

Габрово 7 МИР: Николай Цонков

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров

Разград 18 МИР: Николай Пенчев

Русе 19 МИР: Деница Иванова

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов

София 23 МИР: Габриел Вълков

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев

Стара Загора 27 МИР: Иван Кръстев

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов