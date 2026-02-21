БСП утвърди 21 от водачите си за листите за изборите през април

Националният съвет на „Българската социалистическа партия“ (БСП) утвърди 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори, съобщиха от пресцентъра на БСП.
Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на Националния съвет на БСП на 7 март, посочиха още от партията.
Водачите на листи, определени днес, са:
Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева
Габрово 7 МИР: Николай Цонков
Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова
Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров
Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов
Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски
Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова
Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов
Плевен 15 МИР: Илиян Йончев
Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров
Разград 18 МИР: Николай Пенчев
Русе 19 МИР: Деница Иванова
Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева
Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов
София 23 МИР: Габриел Вълков
София 24 МИР: Крум Зарков
София 25 МИР: Атанас Атанасов
София-област 26 МИР: Владимир Георгиев
Стара Загора 27 МИР: Иван Кръстев
Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов
Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов