Най-ефикасните дихателни упражнения за намаляване на стреса

В началото на всяка година често си поставяме амбициозни цели – по-здравословно хранене, редовни тренировки, повече сън и по-добра организация. И въпреки това стресът често остава неизменна част от ежедневието.

Дори когато спазвате режим, приемате достатъчно протеини или се стараете да балансирате работа и личен живот, повишеният стрес може да доведе до скок в нивата на кортизол – хормонът на стреса.

Добрата новина е, че съществува напълно достъпен, безплатен и научно обоснован метод за намаляване на стреса и кортизола – дихателните упражнения. Без устройства, без добавки, без специална екипировка. Само правилно и съзнателно дишане.

Защо дишането е ключът към регулиране на стреса

Когато сме под напрежение, тялото автоматично преминава в симпатиков режим – ускорява се сърдечният ритъм, дишането става по-плитко и по-бързо, а нивата на кортизол се повишават. Това води до проблеми със съня, нарушено храносмилане, умора и повишена тревожност.

Контролираното, бавно и осъзнато дишане активира парасимпатиковата нервна система – състоянието „почивка и възстановяване“. Именно тук се крие силата на техниките за намаляване на кортизола.

Когато удължаваме издишването и забавяме ритъма, стимулираме блуждаещия нерв, който изпраща сигнал към мозъка, че опасността е отминала.

Хроничният стрес често води до плитко дишане и хипервентилация, което намалява толеранса към въглероден диоксид. А всъщност въглеродният диоксид играе ключова роля за баланса на кислород в организма. Когато се научим да дишаме правилно, подобряваме газообмена, намаляваме тревожността и повишаваме устойчивостта си към бъдещи стресови фактори.

