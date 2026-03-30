Седмичен любовен хороскоп за 30 март - 5 април

В последните дни на март и първите на април ни очакват интересни астрологични събития. Най-напред Венера преминава в земния зодиакален знак Телец, карайки ни да забавим темпото и да се наслаждаваме на моментите в любовта. Можем да покажем любовта си чрез действия, като готвене заедно, пътуване, хоби и т. н. След това пълнолунието във Везни подчертава необходимостта от баланс между „аз“ и „нас“.

Овен

Скъпи Овни, Венера подсилва вниманието ви към комуникацията и изразяването на чувства. Използвайте съобщения, обаждания или кратки срещи, за да споделите мислите и желанията си. Пълнолунието в 8-и дом на интимността носи разговори за доверие, лични граници или финанси. Действайте спокойно и търпеливо и изразявайте ясно какво очаквате от партньора.

Телец

Венера, която е ваша управляваща планета, преминава в зодиакалния ви знак, като носи възможност да покажете естественото си очарование, Телци. Това ще ви вдъхнови да направите няколко малки промени във визията си. Пълнолунието тази седмица ще окаже влияние върху вашия 6-и дом. Разпределете битовите задължения, планирайте хубава вечер за двама или приятно пътуване. Нов полезен навик ще засили стабилността във връзката ви. Това може да е започване на спортна активност заедно с любимия човек или нещо друго.

Близнаци

Скъпи Близнаци, звездите ви съветват да се съсредоточите върху стабилността и малките жестове във връзките. Планетата на любовта Венера подкрепя вниманието към детайлите и споделянето на отговорности. Пълнолунието подчертава равновесието между личното време и връзката. Бъдете ясни в разговорите и не бързайте с решенията.

