Най-актуалните летни прически са вдъхновени от миналите десетилетия

Представете си, че имате машина на времето и можете да се върнете във всяко едно десетилетие, за да изпитате тогавашните тенденции за красота. Къде бихте отишли първо? Може би през 60-те години за дълги, бохемски прически и цветя в косата? Или пък на парти в диско ерата на 70-те? Или може би бихте се върнали още по-назад, към червения килим от 50-те години на миналия век, където класическият блясък е издигнат на пиедестал?

Е, за щастие, не е необходима машина на времето, защото тенденциите в прическите това лято са пътешествие през десетилетията, с по нещо от всяка епоха – холивудски боб в стил 50-те за старите души; дълги, каскадни дължини и бретон за любителите на 60-те; и подскачащи, пернати пластове директно от нощните клубове на 70-те. А всеки, който предпочита крещящи, безкомпромисни прически, ще се окаже привлечен от рок блясъка на къдравата вълча прическа от 80-те. И след това рязка промяна – непринудени пластове от 90-те или готината лекота на бикси прическата от 2000-те.

Без значение къде бихте спрели първо с машината си на времето, стиловете за лятото носят носталгия по отдавна изгубената епоха, за която копнеете.

Прическа „тих лукс“

Тихият лукс ни шепне в ушите от няколко години, а тези дълги, супер фини ежедневни прически са доказателството, че той скоро няма да замлъкне. Сдържани, но изискани, тези стилове са предназначени да покажат, че сте подготвени, домът ви е идеално подреден и прекарвате дните си в пътуване между срещи с личния си шофьор. Дори и да не е така, излъчването ви може да заблуди всеки минувач.

В днешно време голяма част от тенденциите в косите са вдъхновени от шикозния минимализъм на Calvin Klein от 90-те. Използвайте голяма кръгла четка, която издърпва косата право от главата, за да ѝ придадете максимален обем, а след това я заглажда по краищата, за да ѝ придаде този мек, полиран завършек.

Холивудски боб

Красотата на ефирния холивудски боб е колко непринудено изглежда. Той е по-свободен, по-секси и по-ежедневен от класическия боб. Популярността му се крие в отдалечаването от твърдите, строго определени форми. Вместо това, флиртуващият холивудски боб е на пластове, текстуриран, мек и приятен на допир.

Поискайте от вашия фризьор боб, който е малко по-дълъг, стигащ леко до рамото, с няколко меки пластове и рамкиращи лицето кичури. Пластовете ще придадат на прическата леко движение, дори и да не я стилизирате всеки ден.

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Източник: Tialoto.bg