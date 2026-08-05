Зеленски: Готови сме за мирни преговори във всякакви формати

Украйна е готова за преговори във всички възможни формати и очаква САЩ да играят активна роля през август, заяви Зеленски в вечерното си обръщение, цитирано от Укринформ.

Президентът каза, че Украйна продължава да координира тясно действията си със САЩ, съобщи БТА.

„Първо, среща относно преговорите — преди всичко нашата координация със Съединените щати. Ние сме в ежедневен контакт с пратениците на президента Тръмп, и това е важно. На срещата във Вашингтон обсъдихме как могат да бъдат създадени нови обстоятелства, които да позволят истинска дипломация. Работим, за да се случи всичко това. Буданов, Умеров, Арахамия и Кислиця представиха доклади — всеки за своя елемент от преговорния процес — за това къде се намираме в преговорите и какво се случва в Москва по отношение на нейното отношение към тях. Ще бъдем готови за срещи във всеки формат и очакваме Уиткоф и Къшнър да бъдат активни сега, през август“, каза Зеленски.

Президентът добави, че

Украйна работи и с други международни партньори,

особено държави от Персийския залив, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на Украйна в областта на сигурността.

„Все още не го правим публично — без подробности. Не можем да разкриваме всичко. Ще бъдем благодарни на нашите партньори за постигнатите резултати“, каза Зеленски.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон възнамерява да засили усилията за постигане на мирно уреждане в Украйна, припомня Укринформ.