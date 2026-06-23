"Цивилизация на зрелището": Синелибри 2026 пита къде отиде смисълът

Дванайсетото издание на Синелибри ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември в София и още шест български града. Мотото тази година е "Цивилизация на зрелището" - препратка към едноименното есе на Нобеловия лауреат Марио Варгас Льоса.

Фестивалът, който от 2015 г. насам всяко лято обявява концептуалния фокус на предстоящото си издание, тази есен насочва вниманието към темата за зрелището, бързата консумация и мястото на смисъла в съвременната култура. Синелибри е представян като единствения кино-литературен фестивал в света и традиционно събира филмови интерпретации на литературни произведения.

Жест към Марио Варгас Льоса

Изборът на мото е и жест към паметта на Марио Варгас Льоса. През март 2026 г. испанско-перуанският писател щеше да навърши 90 години. В есето си "Цивилизация на зрелището" той критикува ценностната деградация на съвременното общество и начина, по който дебатът, новините и културата все по-често се превръщат в шоу.

Текстът поставя акцент върху късата памет, интелектуалната и духовната слепота, както и върху превръщането на лесното развлечение в доминираща ценност.

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Плакатът като част от темата

Официалният плакат поставя в центъра си образ на трон или стол - според прочита на зрителя. Той може да бъде видян като знак за пасивния наблюдател, като препратка към "Дванайсетте стола" ("The Twelve Chairs") на Илф и Петров или като въпрос кой всъщност заема мястото на властта днес - политикът, инфлуенсърът, алгоритъмът или самият зрител.

Визията използва жълта тапицерия и фон от вестникарски изрезки, което насочва към темата за жълтата преса и медийното зрелище. Вместо да дава еднозначна оценка, плакатът работи с езика на самото зрелище - привлича погледа, за да върне вниманието към въпроса къде остава смисълът.

Какво включва програмата?

В програмата на Синелибри 2026 ще бъдат включени над 70 литературни адаптации, разпределени в няколко модула. Филмите са продукции и копродукции на близо 30 държави. Сред тях ще има национални и световни премиери, както и заглавия, показвани и отличени на фестивали като Кан, Венеция, Берлин, Торонто, Сан Себастиан и други.

Визията и концепцията ще бъдат развити и в официалното видео на фестивала, което предстои да бъде представено, както и в пърформанса за откриването на 15 октомври в зала 1 на НДК. Там по традиция ще се проведе и церемонията по награждаване в конкурсите за най-въздействаща игрална адаптация на книга и най-добър документален филм.

Документалната програма ще включва филми за писатели от различни поколения и с различна литературна естетика, сред които Джак Керуак, Ф. М. Достоевски, Салман Рушди, Сири Хуствет и Хавиер Серкас. Извън конкурсната програма ще бъде представена официалната премиера на документалния филм "Петокнижие Анжелово", посветен на българския интелектуалец, писател и киносценарист Анжел Вагенщайн.

Продължава и приемът за конкурса за късометражен филм, вдъхновен от литературна творба. Кандидатите могат да изпращат предложенията си чрез платформата FilmFreeway до 10 август. Тази година, освен парична награда, победителят ще получи и професионален комплект от камера, обективи и осветление за следващия си късометражен проект.

Концептуалната визия на Синелибри 2026 е дело на Омана Кацарска. Според фестивала нейните идеи вече са част от творческия ресурс на събитието.

Синелибри 2026 ще се реализира с финансовата подкрепа на ИА "Национален филмов център", Столична община, Министерството на туризма, Национален фонд "Култура", Община Варна, Община Бургас, Община Пловдив, Община Велико Търново, Община Габрово, в партньорство с Регионална библиотека "Захарий Княжески", Община Стара Загора и Програма "Творческа Европа" - МЕДИА на Европейския съюз.