Признати кинотворци ще присъстват на наградите на Синелибри 2025

Броени дни ни делят от церемонията по награждаване на 11-ия Международен кино-литературен фестивал, която ще се състои на 24 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК. За присъствието си на събитието, както и за изяви непосредствено преди и след него, в София пристига цяла плеяда от бележити кинотворци, със заслуги за развитието на европейското и световното киноизкуство. Тъй като повечето билети за събитието в зала 1 са вече изчерпани, днес официално тръгват в продажба билети за втори балкон. На церемонията ще присъстват Агнешка Холанд, Силви Вартан, Тони Сервило, Клаес Бенг, Атон Сумаш, Сергей Лозница, Катя Тричкова и Тоня Сотиропулу.

Филмите в основния конкурс на фестивала, за пълнометражен игрален филм по мотиви от литературно произведение, ще бъдат оценени от международно жури, като президент ще е актьорът Клаес Бенг. До него застават многократно награждаваният украински режисьор Сергей Лозница, изявеният френски продуцент Атон Сумаш, гръцката актриса Тоня Сотиропулу. Българският представител в журито тази година е Катя Тричкова, изтъкнат режисьор и продуцент.

В рамките на церемонията ще бъдат излъчени тазгодишните лауреати на награди за най-успешна литературна адаптация за голям екран и най-добър документален филм, освен това ще бъдат връчени три специални отличия. Грандамата на френската музика Силви Вартан лично ще връчи Почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма звезда – Агнешка Холанд. Непосредствено след това Тони Сервило ще бъде удостоен с Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение. А самата Силви Вартан ще получи Специална награда „Завоевания на духа“ за постижения в различни области на изкуството.

В навечерието на церемонията по награждаване, на 22 октомври, паралелно ще се състоят събития с участието на датската кинозвезда Клаес Бенг и френския продуцент Атон Сумаш. Бенг ще открие премиерата на биографичната драма „Голямата арка“ на 22 октомври от 18:30 ч. в кино „Люмиер“.

Празник за ценителите на изтънчената, ръчно рисувана анимация е премиерата на „Невероятният свят на господин Паньол“ на режисьора Силвен Шоме. Филмът ще бъде представен на 22 октомври в Дома на киното от своя продуцент Атон Сумаш, носител на множество отличия, включително „Сезар“ за анимационния филм „Малкият принц“ (2016 година).

Освен че е сред арбитрите в тазгодишния конкурс за игрален филм по книга редом с Атон Сумаш и Клаес Бенг, Сергей Лозница пристига у нас с два премиерни филма – игралната драма „Двама прокурори“ и документалния разказ „Естествена история на разрушението“, създаден въз основа на есе на В. Г. Зебалд.

Малко по-късно, на 23 октомври от 18:30 ч., Лозница ще представи последния си игрален филм - „Двама прокурори“. Филмът спечели възторга на критиката в Кан, справедливо се нареди сред тазгодишните претенденти за „Златна палма“ и беше удостоен с престижната награда „Франсоа Шале“. Продукцията е базирана на едноименната повест на Георги Демидов – физик, писател, дългогодишен политически затворник, оцелял от ГУЛАГ.