Филм за лекаря-палач Йозеф Менгеле получи голямата награда на "Синелибри" СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 12 / 12

„Изчезването“ (The Disappearance of Josef Mengele) спечели голямата награда за майсторска литературна адаптация в конкурса за пълнометражен игрален филм на „Синелибри“. Филм на режисьора Кирил Серебренников за втора поредна година е фаворит на журито на кино-литературния фестивал, миналата година това беше биографичната драма „Лимонов“, съобщава БТА.

135-минутната копродукция на Франция, Германия, Мексико, САЩ и Великобритания е адаптация по едноименния роман на Оливие Гез („Изчезването на Йозеф Менгеле“) и проследява живота на нацисткия лекар палач от Аушвиц, който намира убежище в Южна Америка след края на Втората световна война. През годините на бягството му от Парагвай до бразилската джунгла той никога не е заловен. Умира в Бразилия през 1979 г., без да бъде съден за престъпленията си. Остава в историята със садистичните нечовешки експерименти с хора в лагерите на смъртта.

Директорът на „Синелибри“ – Жаклин Вагенщайн, представи мотивите на журито, обявявайки, че наградата се присъжда заради мощната сплав от смели кинематографични решения, умело адаптиран сценарий и майсторска режисура, позволяващи на зрителя да се вгледа в подмолите на човешката душа и да се опита да разбере мотивите на една личност, която въплъщава идеята за злото. „Смразяващата черно-бяла стилистика, дълбокият психологизъм и забележителното постижение на Аугуст Дил, в ролята на неумолимия нацистки лекар-палач Йозеф Менгеле, допринасят за драматичния заряд и за цялото внушение на филма за неизтребимото зло, което е най-опасно тогава, когато остава ненаказано. Резонансът на това проникновено кинопредживяване се усилва заради зловещите паралели със съвременната действителност“, се казва в мотивите на журито с председател Клаес Бенг и членове Сергей Лозница, Атон Сумаш, Тоня Сотиропулу и Катя Тричкова.

Призът от името на Кирил Серебреников прие председателят на Европейската филмова академия – Майк Дауни.

„Ще се погрижа тази награда да стигне до нейния собственик, който абсолютно съм сигурен, е изключително щастлив да я приеме“, каза той.

Журито на „Синелибри“ присъди и награда за изключителен женски кинематографичен глас – на филма „Обичай ме нежно“ (Love Me Tender) на режисьорката Анна Казнав Камбе – заради неговия дълбоко автентичен и женствен кинематографичен глас, който говори със смелост, чувствителност и истина.

„Режисиран от жена, базиран на роман, написан от жена, и оживен чрез изключителното изпълнение на Вики Крипс, филмът въплъщава женското авторство на всички нива. Чрез сияйна режисура и богато нюансирана авторска игра, той разказва историята на една героиня, която преоткрива своята сексуалност и се изправя пред общественото лицемерие. Забележителното въплъщение на Вики Крипс прави вътрешното напрежение и духовната борба на героинята почти осезаеми, повеждайки зрителя през пътешествие на себеоткриване, отчаяние и надежда за нов живот“, се казва в мотивите на журито. Наградата бе връчена от Катя Тричкова и приета от Люк Леви, директор на Френския институт у нас. Жаклин Вагенщайн припомни, че филмът е една от номинациите за тазгодишната награда Lux.

Повярвайте, колкото и да е невероятно и напълно случайно, наградата в конкурса за документален филм отива при Сергей Лозница – за филма „Естествена история на разрушението“ (The National History of Destruction), обяви Жаклин Вагенщайн. По думите ѝ наградата отива при „едно произведение на изкуството, което поразява с дълбочината си и с гледната си точка, оставя те безмълвен, и задължително трябва да достигне до следващите поколения“.

Журито в този конкурс е с членове Таня Пандурска – театрален и филмов режисьор, сценарист и продуцент, Лиза Боева – режисьор, сценарист и създател на образователната платформа „Филизи 33“, и Димитър Коцев-Шошо – писател, продуцент, сценарист, режисьор, продуцент, преподавател.

Почетната награда за цялостен принос към изкуството на кинематографията бе връчена на Агнешка Холанд от Силви Вартан.

„Много съм развълнувана да бъда отново тук, в България, моята родна земя. Всеки път, когато стъпя тук, сърцето ми се събужда. Спомени от детството ми, от първите ми мечти, от хората и местата, които се ми научили да обичам. Тук всичко ми е по-мило – въздухът, светлината, думите, усмивките. Днес да бъда тук, в тази зала, където съм плакала много – това е вярно – от вълнение, носталгия и любов, е истинско вълшебно... Всяко връщане тук е като среща със самата себе си. За мен е голяма чест да връча тази награда на една изключителна личност, талантлива, вярна на себе си в изкуството си. Нейният глас е гласът на съвестта, на свободата, на човечността. Тя ни напомня, че киното може да бъде не само изкуство, но и акт на смелост. Благодаря, че ме посрещате винаги с толкова обич. България ще е винаги в моето сърце“, каза Вартан.

Агнешка Холанд посочи, че е била в България няколко пъти и всеки път е усещала, че е вкъщи.

„За първи път получих награда за цялостно творчество преди десет години и си казах – ето свърши се, но всъщност оттогава направих още пет филма и смятам, че те са едни от най-важните за мен. Така че, надявам се да дойда отново тук, със следващия филм“, каза тя..

Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение бе връчена на Тони Сервило. Той получи статуетката от италианския посланик Марчело Апичела. „Тази вечер имаме удоволствието да празнуваме един артист, един невероятен артист, чието творчество е прекосило граници и поколения. Тази вечер празнуваме също така и доказателството за силата на киното, за силата на истината и красотата, за това как те ни докосват, как променят и трансформират реалността. Празнувайки таланта на Тони Сервилно, виждаме един изключителен талант, основата на киното, неговата сила и способността да разказва истории и да ни обединяват“, каза посланикът.

За мен е истинска чест да получа награда за цялостна кариера малко след самата Агнешна Холанд, и да съм на една сцена с изключителната Силви Вартан, с която днес имах удоволствието да изпея една песен, каза Тони Сервило.

След прожекцията на филма „Помилване“, в която изпълнява главната роля, актьорът се върна отново на сцената в зала 1 на НДК, видя репортер на БТА. През телефонна си той включи на живо режисьора Паоло Сорентино, който стана свидетел на продължителните аплодисменти и изправената на крака публика.