В първия официален Бийтълс ден анализираме кой е моржът от "I Am The Walrus"

Днес е първият официален Световен ден на Бийтълс - дата, най-накрая призната от Бийтълс и Apple Corps Ltd.

На 25 юни 1967 г. Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар влизат в Studio One в лондонското студио Abbey Road и изпълняват първото международно сателитно телевизионно излъчване на любимата на поколения песен "All You Need Is Love".

За да отбележи тази официална премиера, Euronews Culture се фокусира върху една от най-трайните мистерии около "Великолепната четворка" - енигма, която държи много любители на музиката будни през нощта: Кой беше моржът в класическата им песен от 1967 г. "I Am The Walrus"?

Преди да се разкрие истината, първо малко предистория...

Написана от Ленън, песента е частично вдъхновена от стихотворението на Луис Карол от 1871 г. "Моржът и дърводелецът", както и от слуховете за LSD трипове. По-късно Ленън е ужасен, след като със закъснение осъзнава, че моржът е злодеят в стихотворението.

Но далеч не беше толкова уплашен по отношение на променящите съзнанието психеделици.

Песента става част от саундтрака към телевизионния им филм "Magical Mystery Tour" и се отличава с това, че е забранена от BBC заради последните два реда от четвъртия си куплет:

"Yellow matter custard / Dripping from a dead dog’s eye / Crabalocker fishwife, pornographic priestess / Boy, you’ve been a naughty girl / You let your knickers down."

Както можете да се досетите от този кратък сегмент, "I Am The Walrus" е пълна с цветни и сюрреалистични образи, като "седене върху царевичен люспи", "човекът с яйцата", "елементарно пеене на пингвин" и дори нахална препратка към Едгар Алън По.

Тълкувана е като съдържаща елементи от индианската философия, анализирана е като критика на сляпото религиозно поклонение и е обяснена като ракета срещу капитализма.

В действителност Ленън е написал песента само за да обърка слушателите

Той го е направил, след като е получил писмо, в което е информиран, че учител е започнал да анализира песни на Бийтълс в час и да приписва сериозни и научни интерпретации на текстовете на групата. Раздразнен от това, Ленън умишлено се е заел да обърка онези, които отчаяно търсят смисъл в думите му, като е вмъкнал колкото се може повече абстрактни образи.

Но сега стигаме до централния въпрос: Кой е бил моржът?

По-късно в дискографията на групата се появява следа... Двойният им албум от 1968 г. "The Beatles" (известен още като "Белият албум") съдържа песента "Glass Onion", в която Джон палаво пее: "Моржът беше Пол".

Ето го. Или поне така си мислеха феновете...

Водите се размътват през 1970 г., когато Ленън издава "John Lennon / Plastic Ono Band", първия си солов албум след разпадането на The Beatles. В горчиво-сладката песен "God" певецът заявява:

"Аз бях Тъкачът на сънища / Но сега съм прероден / Аз бях моржът / Но сега съм Джон / И така, скъпи приятели / Просто ще трябва да продължите / Мечтата свърши."

И така, моржът Пол ли е бил или Джон? И какво изобщо означава това? Добре ли е да си морж? Или обида, като се има предвид, че моржът в стихотворението на Карол е подмамил невинна група антропоморфизирани стриди да го последват, преди шокиращо да започне да поглъща безпомощните двучерупчести мекотели?

Отговорът заобикаля тези въпроси, тъй като всеки опит да им се отговори фундаментално пропуска смисъла на "Аз съм моржът" и неговата психеделична игривост. Както беше посочено по-рано, това е умишлено безсмислена песен, скъпоценен камък, на който не може да се припише буквален смисъл.

Мислете за това като за нещо подобно на мемемто "Завесите бяха сини: Какво е имал предвид авторът / Какво вашият учител по английски мисли, че е имал предвид авторът".

"Завесите представляват огромната му депресия и липсата му на воля да продължи", твърди учителят.

Какво е имал предвид авторът:

"Завесите бяха шибано сини."

Понякога си струва да не се вглеждате във всяка дума. Вместо това се опитайте да се насладите на невероятно освобождаващото осъзнаване, че не всичко има слоеве, които да се отлепят. Понякога е просто стъклена луковица.