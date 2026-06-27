Непопулярните морски почивки: Бира за 2,30 евро в Мадейра, обилна закуска за 3 евро в Аликанте

По-малкото тълпи, по-ниските цени и зрелищните пейзажи все повече привличат пътешествениците, които искат почивка далеч от претъпканите европейски градове. Ваканционният сезон вече започна, а все повече хора планират пътувания - или до родните си брегове, или в чужбина. Докато Испания, Италия и Гърция са сред най-популярните летни дестинации от години, някои пътешественици все по-често ги избягват именно заради големите тълпи.

Една от най-красивите алтернативи, която набра популярност през последните години, е Мадейра - португалско островно бижу, което радва с драматичните си пейзажи и все повече "завладява" социалните мрежи. Плажът Сейшал, който изглежда почти нереално, привлече специално внимание.

Плажът на северния бряг на острова се смята за едно от най-впечатляващите места на Мадейра. Това, което го прави специален, са черният вулканичен пясък, буйните зелени скали и водопадите, които се вливат директно в Атлантическия океан. Именно тази красота е спечелила на Мадейра прякора "Европейското Хавай".

За разлика от много популярни европейски дестинации, Мадейра предлага значително по-малко тълпи от хора, без хотели, доминиращи крайбрежието, и без пренаселени плажове, оградени с шезлонги. Тази по-спокойна атмосфера е една от причините, поради които е все по-търсена сред пътуващите. В същото време островът се откроява с по-благоприятните си цени в сравнение с други известни летни дестинации. Посетителите могат да намерят достъпно настаняване по-лесно, а дневните разходи като цяло са по-ниски, отколкото в други европейски курорти.

Наливна местна бира струва около 2,50 евро, по-простите ястия в ресторантите - около 12 евро, докато тристепенно меню за двама души в ресторанти от средната класа струва средно около 50 евро

Както посочва Тейлър Маршал, продуктов мениджър в британската туристическа агенция First Choice, Мадейра предлага много повече от плажове:

"Едно от нещата, които изненадват хората най-много, е колко много има край брега - от естествени басейни, образувани във вулканични скали и древни лаврови гори, до шофиране извън пътя през лозя, планински села и гледки към океана. Препоръчвам да отидете на север до Сао Висенте, където можете да опитате местни ястия като еспетада, приготвена на скара върху дафиново дърво, миди на скара и прясна атлантическа риба. Ресторант Las Caraibas близо до плажа Сейшал е известен със своите морски дарове и красиви. Трябва да опитате и пончо - най-известната местна напитка и важна част от културата на Мадейра", каза Маршал.

Другата евтина европейска дестинация - Аликанте в Испания

Снимка от Аликанте, Испания, тези дни предизвика дискусия за цените на туристическите услуги и отвори отново въпроса дали Хърватия все още е конкурентна туристическа дестинация. Причина за много реакции беше обикновена снимка на закуска - кафе и сандвич с прошуто - за която туристът плати само три евро.

Снимката беше публикувана в Reddit от потребител, който написа, че приятел на почивка в Аликанте редовно му изпраща подобни кадри. Публикацията бързо привлече вниманието и предизвика поредица от коментари, в които потребителите сравняваха цените в Испания и Хърватия, пише Index.hr.

Въпреки че някои предупреждаваха за високи цени на Адриатическо море, както се очакваше, дискусията не се ограничи само до критики към хърватския туризъм. Мнозина посочиха, че сравнението е много по-сложно, отколкото изглежда на пръв поглед.

Не липсваше и хумор. Един потребител написа, че за три евро в Дубровник днес вероятно би получил само половин чаша вода, докато други предупредиха, че медиите често изтъкват отделни примери и създават впечатлението, че всичко в Хърватия е прекомерно скъпо.

Някои участници в дискусията бяха значително по-критични към туристическата оферта на Хърватия. Сравнявайки цените с Испания, те се запитаха дали Хърватия все още оправдава разходите, които туристите трябва да плащат за почивките си. Един потребител написа, че не разбира защо някой би решил да почива в Хърватия днес, ако няма собствен апартамент на крайбрежието или друго достъпно настаняване. Според него, предвид цените, предлагани от някои други средиземноморски дестинации, подобен избор е все по-труден за разбиране.

Именно този въпрос предизвика по-нататъшна дискусия, в която многобройни потребители обясниха защо Хърватия, въпреки критиките за високите си цени, все още остава една от най-популярните дестинации сред туристите от региона и останалата част от Европа.

Един потребител написа, че той и семейството му са почивали на хърватските острови две години поред и че е платил около 1600 евро за десетдневен престой в хотел с ол инклузив в началото на септември. Според него най-големият проблем не са цените на настаняването, а липсата на достъпни ресторанти и заведения за бързо хранене извън хотелските комплекси.

Той обаче посочва, че Хърватия предлага комбинация от исторически градове, живописни пристанища, добре поддържани плажове и борови гори край морето, което все още е голямо предимство в сравнение с много други дестинации.

Преувеличени ли са историите за високата цена?

Част от коментаторите смятат, че скъпоструването в Хърватия често е преувеличено. Те твърдят, че апартаменти, подходящи за цели семейства, все още могат да се намерят на разумни цени, докато кафето на много места струва около две евро.

Опит от Аликанте

Интересен опит сподели потребител, който наскоро се е завърнал от Аликанте. Той заяви, че е платил около 100 евро за двупосочен самолетен билет от Загреб с регистриран багаж, докато нощувка в четиризвезден хотел с богата закуска му е струвала приблизително 120 евро на вечер.

Особено е бил възхитен от предлаганата храна. В тапас бар е платил 30 евро за богата пансион с прошуто, сирена, хляб, картофи и сангрия, което му се е сторило много разумно. От друга страна, той предупреди, че дори в Испания цените на напитките в най-посещаваните части на града не са ниски и варират между 4,5 и 9 евро.

Като най-голям недостатък на Аликанте той посочи езиковата бариера. Според него английският език не е толкова разпространен сред местното население, така че дори основното познаване на испански често помага на посетителите.

Подобни дискусии има и в България

Цените по крайбрежието са обект на коментари и в България. От кафе и торта за 27 евро в Созпол до таратор за 9 евро, множество туристи се опалкаха от цените по българското Черноморие.

Сумите обаче варират. Според жителка на Несебър в едно заведение риба скумрия е 4,50 евро, а на друго - 13 евро.

Средно цените у нас са следните:

Наливна бира: около 1.70 евро.

Цаца: между 3 и 12 евро за порция.

Миди: около 15 евро.

Калмари: 11 - 13 евро.

Фреш / Кафе: около 4 евро.