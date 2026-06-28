В кадър: Vespa "чукна" 80 години, 10 хил. скутера обиколиха Колизеума

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Беше по-скоро Римски празник, отколкото Квадрофения. Повече от 10 000 Веспи се движеха около Колизеума и покрай Римския форум в събота, докато ентусиасти от цял ​​свят се спускат в италианската столица, за да отбележат 80-годишнината на легендарния скутер.

Тръгвайки от историческите Терми на Каракала, дългата виеща се колона се насочи към Колизеума, обиколи Алтаре дела Патрия на площад Венеция и след това се качи по Императорските форуми, под аплодисментите на хиляди туристи и жители, пишат от The Times.

Ентусиастите, известни като Весписти, започнаха да се стичат в града в четвъртък за четиридневното празненство

Стадионът "Стадио дей Марми", мраморен стадион от 30-те години на миналия век, е превърнат в село на Веспи с изложби, състезания, паради и клубни събития по случая.

Правителството също отпразнува сручая, като изложи три модела - от 1949, 1964 и 1976 г. - в Палацо Киджи, официалната резиденция на министър-председателя. Джорджия Мелони позира за снимки с един от тях, редом с изпълнителния председател и главния изпълнителен директор на производителя си, Piaggo Group.

"Vespa е не само пример за индустриално съвършенство, но е и една от най-обичаните италиански икони в света и символ на италианската креативност и стил", заяви тя.

За Веспистите, особено за тези, които се осмеляват да излязат навън при 35-градусовите жеги този уикенд, привлекателността на Vespa е очевидна.

"Качваш се, завърташ ключа, караш. Лесно е", казва Андрю Уолтън, 59-годишен шофьор на камион от Нюкасъл, който е купил първата си Vespa преди почти 20 години.

Той допълни пред Асошиейтед прес, че ще прекара осем дни в пътуване за юбилея на Vespa, като ще прекоси Ротердам с ферибот и ще се разходи през континента.

Piaggio, основана през 1884 г., започва с производството на военноморско обзавеждане, преди да се насочи към производството на самолети. Когато фабриката ѝ в Понтедера, малко тосканско градче близо до Пиза, е силно повредена от бомбардировките по време на Втората световна война, компанията се насочва към производството на скутери. Оттогава са продадени над 20 милиона бройки - два милиона от тях през последното десетилетие .

Vespa се предлага в 110 страни

Патентът, получен през април 1946 г., е за "мотоциклет с рационална сложност на органите и елементите, комбинирани с рамка с калници и корпус, покриващ цялата механична част". В знак на почит към историята на компанията, оригиналният преден защитен "щит" е бил плоско парче аерометал. През десетилетията след това скутерът е претърпял 160 рестайлинга.

Според съобщенията, Vespa е получила името си - което се превежда като "оса" ​- от Енрико Пиаджо, тогавашния ръководител на компанията, на когото е бил показан прототип, известен прозаично като MP6.

"Sembra una vespa! (Прилича на оса)", заявил той, отбелязвайки тясната ѝ средна част, по-широката задна част и характерния бръмчащ звук на двутактовия ѝ двигател.

Подобно на Fiat 500, неговият четириколесен съперник, Vespa бързо се утвърди като евтин и лесен начин за придвижване от точка А до точка Б. Тя беше особено популярна сред жените, които искаха да запазят скромността си, и можеха да я карат, носейки дълги поли и без да показват краката си.

Тя също така бързо се превърна в икона на италианския стил, която е празнувана и в поп-културата. Грегъри Пек направи романтично пътуване с Одри Хепбърн през Рим, качвайки се на такъв скутер във филма от 1953 г. "Римска ваканция". Впоследствие продажбите скочиха рязко.

Привлекателността ѝ не се ограничаваше само до Италия

През 60-те години на миналия век във Великобритания Vespa се превърна в превозно средство, предпочитано от "the Mods" (Mod, произлизащ от думата модернист, е субкултура, която възниква в края на 50-те години на миналия век в Лондон и се разпространява в цяла Великобритания, като в крайна сметка влияе на модата и тенденциите в други страни), тъй като те се отправяха към битки по време на официални празници и недели със съперниците си - рокерите, които предпочитаха мотоциклетите Triumph или Norton. Quadrophenia, филмът от 1979 г. от концептуалния албум на The Who, представя конвои от модернисти, каращи Vespa. В по-бедните страни в Югоизточна Азия, по-специално, семейства от петима души все още могат да се видят да се возят на един скутер.

Преди осем години папа Франциск получи Vespa 50R от 1971 г. с персонализиран регистрационен номер: BF362918, на който са изписани инициалите му, Бергольо Франсис, годината му на раждане (1936), последвана от датата, на която е получил мотоциклета (2 септември 2018 г.).