Над 3100 работни места за младежи са разкрити по "Младежка заетост+“

Общо 3128 работни места за младежи до 29 години са разкрити по проект „Младежка заетост +“ – Компонент 2 от началото на приема на заявки през февруари. До момента са сключени повече от 2500 договора с работодатели на обща стойност над 18 млн. евро, съобщават от Министерстовото на труда и социалната политика

В процес на обработка са още 1037 заявления за разкриването на близо 1500 работни места. Предвидено е чрез мярката да бъдат подкрепени най-малко 8520 млади хора.

Работодателите, които имат желание да наемат младежи, могат да подават заявки чрез Системата за сигурно електронно връчване до бюрото по труда на територията, на която ще се изпълняват дейностите.

Чрез проекта младите хора получават възможност да направят първи стъпки на пазара на труда, да натрупат практически опит и да придобият нови умения. Те могат да бъдат включени в платени стажове, обучение по време на работа или субсидирана заетост, както и в курсове за придобиване на меки умения. Стажовете, обученията по време на работа и подкрепената заетост са за период от 6 месеца.

След приключването на субсидираната заетост работодателят има ангажимент да запази заетостта на включените младежи поне за още три месеца, а мотивацията му да го направи е с покриване на осигурителните вноски за сметка на работодателя. По този начин проектът цели не само да улесни достъпа на младите хора до първа или нова работа, но и да създаде възможности за по-трайното им оставане на пазара на труда.

Проект „Младежка заетост +“ – Компонент 2 се изпълнява от Агенцията по заетостта по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+. Общият бюджет на проекта е над 61 млн. евро.