Картината, която предвещава проблеми за Тръмп

Подкастър с приблизително 14 милиона последователи, двама представители на Камарата на представителите, заемащи места в дълбокочервени райони, и ветеран от специалните сили, който беше добре познат и уважаван във военната общност. Сега те се обърнаха срещу президента на САЩ и се обединиха, за да сформират ново „движение“ – такова, което очевидно ще работи активно срещу човека, когото някога са почитали.

На 1 август Марджъри Тейлър Грийн, съпругът ѝ Брайън Глен, Тъкър Карлсън, Томас Маси и Джо Кент се срещнаха в ловната хижа на Карлсън в Уудсток, Мейн, пише The Telegraph.

"Казахме край на чуждестранните войни и го мислехме сериозно и подкрепихме Доналд Тръмп, защото той даде това обещание. Но той ни предаде всички", гласеше публикация с X. До нея имаше снимка на петимата бивши тежка категория на Мага, седнали на маса заедно с партньорите си.

Оттогава Карлсън публикува манифест от 10 точки за Америка, предизвиквайки буря от спекулации, че обмисля да се кандидатира за президент през 2028 г., което той отрича.

Ако групата сформира официална трета политическа партия, успехът им на изборите несъмнено ще бъде под въпрос. Групата от изгнаници на Мага обаче може да представлява реална заплаха за Републиканската партия преди междинните избори през ноември.

В понеделник Тейлър Грийн заяви пред Politico, че подкрепата за групата е "огромна" и че тя приема обаждания от дарители и хора от целия политически спектър.

Белият дом очевидно пренебрегва усилията им.

Но колекцията от големи имена е значима. Ето кои са те и защо биха могли да бъдат проблем за Тръмп.

52-годишната Тейлър Грийн подаде оставка от Конгреса през ноември 2025 г. след ожесточен спор с президента на САЩ. Бившата поддръжничка на Тръмп беше републиканска конгресменка за 14-ти район на Джорджия, но стана гласен критик на външната политика на Белия дом и начина, по който се справя с досиетата на Епщайн.

Грийн заяви, че Тръмп „никога не прави нищо, за да помогне на американския народ“ и твърди, че е прекарал време с една от жертвите на Епстийн, въпреки че президентът отрича всякакви нарушения, свързани с Епстийн.

Тя е обвинена в изразяване на антисемитски и бели супремасистки убеждения и е разпространявала конспиративни теории, твърдейки, че атаките от 11 септември са били измама и приравнявайки Демократическата партия с нацистите.

След като се разминават, Тръмп отхвърля Грийн като "бесен лунатик" и "предател". Тейлър Грийн е изключително популярна в своя район, което ѝ дава достъп до дарители и важни хора в местната политика.

Тя също така осъществява няколко контакта с демократите по време на работата си по досиетата на Епщайн, предполагайки, че дори може да събере междупартийна подкрепа за трета страна, заедно с нейните квалификации за Мага.

57-годишният Глен е самопровъзгласилият се за "рупор на Мага" за Белия дом и може би най-обичаният им репортер. През февруари 2024 г. Глен е известен с това, че е разпитал Володимир Зеленски за решението му да не носи костюм, за да се срещне с президента по време на спора им в Овалния кабинет.

Бракът му с Грийн обаче усложни позицията му след нейния спор с Тръмп. През май той обяви оставката си като главен кореспондент в Белия дом на про-Тръмп мрежата Real America’s Voice, заявявайки, че иска време да се съсредоточи върху семейството си.

Списъкът с контакти на Глен в Maga е пълен, което го прави идеален търговец за потенциални републикански донори, които са се разочаровали от политическия стил на Тръмп.

Въпреки позицията на съпругата му, Глен и президентът никога не са се карали публично. Има малка вероятност той все още да е на добра страна на Тръмп или поне да не е напълно отлъчен. Ако случаят е такъв, той би могъл да се сблъска с безценна вътрешна информация и може би дори да е в полза на президента.

Дълго време смятан за един от най-силните и влиятелни съюзници на Тръмп, 57-годишният Тъкър Карлсън се скара зрелищно с Тръмп заради външната му политика в Иран.

Карлсън подкрепяше много от основните позиции на администрацията, включително нейната твърда имиграционна позиция и политиките срещу DEI, но нарече ударите на Тръмп срещу Техеран "отвратителни и зли".

През април той поведе негативна реакция срещу решението на Тръмп да сподели генерирано от изкуствен интелект изображение, изобразяващо го като Исус Христос.

Бившият водещ на Fox News беше широко признат за това, че е довел Тръмп до победа два пъти, но по-късно заяви, че "съжалява, че е подвел хората", като ги е насърчил да гласуват за президента.

Оттогава Тръмп нарече социалния коментатор "откачен".

Контактите, богатството и влиянието на Карлсън биха могли да го направят особен проблем за Тръмп, особено като се има предвид, че е помогнал за възкачването му на трона.

Джо Кент някога е бил личното дете-чудо на Тръмп. През 2019 г., след като остава вдовец с двамата си малки сина, президентът съветва Кент да опита сили в политиката. Първата му съпруга, висш военноморски офицер, е убита в Сирия от атентатор самоубиец от ИДИЛ.

През 2023 г. той се жени за Хедър Кайзер. След като се пенсионира от въоръжените сили през 2018 г., той става паравоенен офицер на ЦРУ и от 2025 г. до март е директор на Националния център за борба с тероризма.

Оставката на американския служител беше сериозен удар за Тръмп. В писмото си за оставка Кент посочи участието на САЩ в конфликта в Иран и твърди, че президентът е бил „подмамен от Израел“ да се присъедини към войната.

Втората съпруга на Кент е ветеран, работила във въоръжените сили 11 години до пенсионирането си през 2018 г. Двамата се женят през август 2023 г.

Кайзер пише за The Grayzone, самопровъзгласяващо се независимо новинарско издание, посветено на разследваща журналистика, често критикувано за очевидните си антиизраелски възгледи. Тя е публикувала статии за Украйна и външната политика на САЩ.

Рядък републикански трън в очите на Тръмп след завръщането му на президентската власт, 55-годишният Томас Маси, започна да представлява републиканските дисиденти и да застане на страната на демократите по въпроси като досиетата на Епстийн. Той открито отхвърли войната на Тръмп в Иран и беше един от малкото десни критици на безусловната американска военна помощ за Израел.

През май Тръмп публикува в Truth Social, описвайки Маси като „най-лошия и най-ненадежден републикански конгресмен в историята на нашата страна“.

Тръмп отказа подкрепата си за Маси на неотдавнашните републикански предварителни избори за неговото място, като го смъмри като „луд“ и лично избра Ед Галрейн, бивш военноморски тюлен, който впоследствие победи Маси.

Въпреки че Маси ще напусне Конгреса през 2026 г., наследството му като един от политиците, които наложиха публикуването на досиетата на Епщайн, ще продължи да живее. Той работи заедно с демократичния представител Ро Кана, за когото се говори, че също обмисля да се кандидатира за президент, показвайки, че може да събере подкрепа от различни партии.

Маси също така е обмислял идеята да се кандидатира като независим кандидат. Той временно блокира потвърждаването на Тод Бланш за поста главен прокурор на САЩ в спор за обезщетяване на участниците в безредиците на 6 януари, което разгневи Тръмп.

37-годишната Каролин Грейс Мофа е втората съпруга на Томас Маси. Двамата се запознават професионално преди повече от 10 години на Капитолийския хълм. Те се женят в Кентъки през октомври 2025 г.

От 2011 до 2016 г. тя работи като служител по селскостопанската политика за републиканския сенатор Ранд Пол, а по-късно става поддръжник на алтернативните здравни инициативи, които сега се подкрепят от кампанията "Направете Америка отново здрава" под ръководството на Робърт Кенеди-младши.

По време на спора си с Маси, Тръмп предположи, че съпругата му е "го е направила либерален". Той подчерта краткото време между първия и втория брак на г-н Маси, около 15 месеца, и предположи, че „не е знаел в какво се забърква“. С контактите си в Конгреса и познанията си за Вашингтон, тя би могла да бъде ключова в организирането и набирането на подкрепа за трета страна.