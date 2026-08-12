Джули Андрюс няма да се завърне в "Дневниците на принцесата 3"

Джули Андрюс потвърди, че няма да участва в "Дневниците на принцесата 3" ("Princess Diaries 3").

В интервю за The Hollywood Reporter, което даде заедно с дъщеря си Ема Уолтън Хамилтън по повод новата им детска книга "Срамежлив" ("Shy"), актрисата обясни защо не вижда себе си отново на екран в третия филм с Ан Хатауей.

"Мисля, че истината е, че вече наистина съм оставила всичко това зад гърба си. Не съм се оттеглила напълно, но работата, която върша в наши дни, е различна - пиша книги, записвам много подкасти и озвучавам. Но наистина не мисля, че трябва да бъда част от него."

Макар да признава, че "все още е прекрасно да работи по различни неща", Джули предпочита заниманията ѝ вече да не са "непременно пред камерата".

"Не че не съм ентусиазирана от проекта. Просто наистина не смятам, че сега трябва да бъда част от него", обясни тя.

Какво очаква от третия филм?

Попитана какво би искала да види в третата част, Андрюс призна, че не е сигурна, но отбеляза, че и Хатауей вече е по-възрастна в сравнение с времето, когато е снимала втория филм.

"Всъщност не знам. Мисля, че историята продължава от втория "Дневниците на принцесата". Тя се развива нататък, но вече и Ани е малко по-възрастна, отколкото беше, когато го засне. Любопитно ми е да видя какво ще измислят Мег Кабът, Ани и всички останали", разказа актрисата.

Оригиналният филм "Дневниците на принцесата" наскоро отбеляза 25-годишнината си. На въпроса какво най-много я изненадва в това, че лентата продължава да живее и да бъде обичана толкова години по-късно, Андрюс отговори пред медията.

"Всъщност никога не съм се замисляла за него по този начин. Искам да кажа, че съм изключително щастлива, а филмът беше направен чудесно от скъпия Гари Маршал, който беше най-милият режисьор, когото можете да си представите - забавен, талантлив и внимателен. Затова и снимките бяха изключително приятно преживяване."

Ан Хатауей се завръща като Миа Термополис

През 2024 г. беше обявено, че ще има трети филм, в който Ан Хатауей отново ще влезе в ролята на Миа Термополис, кралицата на Дженовия.

Режисьор на "Дневниците на принцесата 3" ще бъде Адел Лим, позната с "Луди богаташи" ("Crazy Rich Asians") и "Щуро пътуване" ("Joy Ride"). Дебра Мартин Чейс, която е сред продуцентите на оригиналния филм, се завръща като продуцент. Найя Кукуков, продуцентският партньор на Лим, ще бъде изпълнителен продуцент заедно с Мелиса Стак.

"Приказката продължава", написа Хатауей в Instagram, когато третата част беше обявена за първи път.

Авторката на "Дневниците на принцесата" Мег Кабът също разкри пред The Hollywood Reporter, че вече е прочела сценарий за филма - и е останала повече от впечатлена.

"Прочетох един сценарий и беше невероятен. Казах им да не ми изпращат повече, защото този толкова много ми хареса. Те не обичат да разказваш на хората какво ще се случи предварително. Затова си казах: "По-добре не ми изпращайте повече сценарии!"

Въпреки че третият филм беше обявен сравнително наскоро, разговорите за завръщане във вселената на "Дневниците на принцесата" всъщност никога не са спирали.

"Обсъжда се от наистина много време. Имаше много сценарии и мисля, че този, който прочетох най-скоро, ми е любимият. Стискам палци именно него да използват, защото идеята е наистина забавна и я подкрепям на 100 процента", допълни Кабът.

Бременността на Хатауей забавя проекта

При скорошно гостуване в "Радио Анди" ("Radio Andy") на SiriusXM водещият Анди Коен попита Хатауей докъде е стигнала работата по филма. Актрисата обаче потвърди, че в момента проектът е поставен на пауза заради бременността ѝ.

"Заета съм да създавам бебе номер 3 и това някак измести въпроса кога точно ще мога да заснема "Дневниците на принцесата 3". Но мога да кажа, че според мен постигнахме пробив с историята. Мисля, че се движим в правилната посока. Сценарият, по който работехме - всъщност се наложи да започнем отначало заради тази нова посока, което вероятно не е новината, която някой иска да чуе, но всички имаме много добро усещане, че именно това ще бъде правилният вариант."