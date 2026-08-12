Мирчев: Вече живеем във война на дронове на 300 км от нас

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отправи остри критики към президента Румен Радев, работата на институциите и управленската програма на кабинета. В интервю за "Дарик радио" той коментира и убийството в Пловдив, назначенията във властта, Пловдивския панаир, отношенията с Русия и сигурността на страната.

"В тежки моменти за едно общество политическите лидери трябва да са държавници. Радев направи обратното, вместо да обедини обществото, той го разедини. Всеки негов призив за обединение е призив за агресия. Модерният фашизъм е режимът на Путин", заяви Мирчев.

По думите му "комунистическите паметници се борят с фашизма толкова, колкото иконите на МВР с катастрофите по пътищата". Той коментира и паметника на Альоша в Пловдив, както и реакцията на президента след убийството в града.

"Паметникът на Альоша на няколкостотин метра от убийството в Пловдив сякаш е свършил някаква работа. Радев не осъди фашистките прояви в Банско дни преди това. Само ние му пречим като опозиция. Тази опозиция доскоро бе наричана "петроханци", "педофили", сега ставаме "неонацисти"", каза съпредседателят на "Да, България".

Според Мирчев един от най-известните модели за подобни хайки идва от Русия и е свързан с неонациста Максим Марцинкевич-Тесак. Той припомни и случая със 17-годишния Ален Симеонов, който по думите му преди години е признал, че е последовател на подобни сдружения. Мирчев посочи още, че движение "Род" е част от "Прогресивна България", а неговият председател е бил в листите на формацията.

"Но проблемът не е това, имаме огромен проблем и всички партии трябва да гледаме в една посока. Ние поискахме изслушване на вътрешния министър и шефа на ДАНС в парламента, зададохме и конкретни въпроси на двамата, от които очакваме писмен отговор", подчерта той.

"Основният проблем е, че институциите не работят"

Мирчев коментира и бруталното убийство в Пловдив, като според него отговорност за средата имат родителите и училището, но основният проблем е в неработещите институции.

"Да, родителите, училището, средата имат своята роля в случая с бруталното убийство в Пловдив, но основният проблем е, че институциите не работят. Майката на едно от момчетата, присъствало на побоя, много пъти се е обръщала към институциите, но те не са реагирали", заяви той.

Според него и на стотния ден от управлението институциите нямат необходимата "тяга", за да настъпи промяна. Мирчев отново обвърза това с искането за изслушване на вътрешния министър и председателя на ДАНС.

"Когато има 131 депутати, за Радев ще е много трудно да се оправдава с опозицията", допълни той.

Съпредседателят на "Да, България" отправи критики и към вицепремиера Иво Христов. "Речите на Радев ги пише вицепремиерът Иво Христов. Той е стигнал максимума си на компетентност, за да се превърне в българска симбиоза между Дугин и Распутин", каза Мирчев.

984 срока в управленската програма

Друг основен акцент в критиките му беше управленската програма на кабинета "Радев", която според него е била представена със закъснение въпреки предизборните заявки на "Прогресивна България".

"В тази програма има много изрази, като ще анализираме, ще разработим, ще изработим стратегия, има много пожелания, без ясна сметка какво ще се свърши. Имаме един напудрен документ, за който всяко министерство е дало по някое парче. В него има 984 срока, без да е ясно как гражданите получават 984 измерими резултата. Дори логото на програмата е партийното лого на "Прогресивна България", а не държавния герб", заяви Мирчев.

По думите му от заявките за борба с олигархичния модел също не са последвали необходимите действия.

"Ако под някаква форма искаха да борят олигархичния модел, щяха да започнат с Георги Гергов. Нищо такова обаче няма. В предизборната програма много обещаваха битка с модела "Пеевски-Борисов" - нищо не остана от това", коментира той.

Мирчев обвърза подобна промяна не само с реформа в правосъдието, но и със службите, каквато според него липсва в управленската програма. Той заяви още, че се наблюдава "смяна на лицата на Пеевски и Борисов с нови лица, свързани с Копринков".

"Като започнем от назначенията на зам.-министрите и стигнем до шефовете на дирекции - отдавна не сме виждали шефът на кабинета на премиера да управлява страната, а не самият премиер", каза още той.

Пловдивският панаир и Георги Гергов

Мирчев засегна и казуса с Пловдивския панаир, като заяви, че Георги Гергов е близък до Радев и "Прогресивна България".

"Той се опитва от близо 20 години да придобие Пловдивския панаир, сега всичко е в ръцете на Радев. Ако той му го хариже, на мястото на панаира ще бъдат построени жилищни комплекси. Опазването на Панаира от години е и продължава да бъде наша битка и не съветвам никого да го подарява на Гергов", подчерта съпредседателят на "Да, България".

По думите му досега не е изпълнена нито една от заявените реформи. Като пример той посочи инициативата "Кошница с грижа", която според него е изчезнала от почти всички супермаркети, въпреки че е трябвало да действа поне шест месеца. Мирчев отбеляза, че в нея няма плодове и зеленчуци, а промоциите на търговските вериги често са били по-изгодни от включените в кошницата продукти.

Русия, взривовете и войната с дронове

В интервюто Мирчев коментира и отношенията с Русия и поредицата от взривове в България.

"България в последните 15 години е на колене пред Русия и ако на тях нещо не им харесва, започват да се взривяват складове. При взрива в "Емко" става дума за външна намеса. Във всички случаи досега освен един става дума за намеса на руските служби", заяви той.

Съпредседателят на "Да, България" засегна и случая с дрона, паднал близо до границата с Румъния и в близост до газопреносна станция. Според него дори машината да е украинска, предположенията, че Украйна умишлено стои зад случая, са "абсурдни".

"Украйна няма интерес да взривява газопреносната станция, от която тя започва да получава газ. Има обаче предупреждения от НАТО, че украински дронове се насочват в обратна посока", посочи Мирчев.

Той разкритикува и начина, по който според него управляващите гледат на съвременните отбранителни способности.

"В главите на хората около Румен Радев МиГ-29 е топсамолет, а ние вече живеем във война на дронове и тя се води само на 300 км от нас. Ако има държава, която е десетилетие преди всички по отношение на бойните дронове - въздушни, сухоземни и морски, това е Украйна", заяви Мирчев.

По думите му проектът "Фрея", от който България страни, би могъл да осигури защита срещу балистични ракети, независимо дали те идват от Иран или Русия.