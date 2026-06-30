Най-малкият син на Дейвид и Виктория се сгоди?

Появиха се слухове, че Круз Бекъм и Джаки Апостел са се сгодили.

А повод за това стана публикация на 30-годишната певица в Instagram.

През миналата седмица тя качи в профила си в Instagram серия снимки от мач от Световното първенство по футбол.

Влюбените присъстваха заедно на мача Шотландия - Бразилия, който се състоя на 25-и юни. Джаки е с бразилски произход и подкрепя страната.

Вижда се, че тя е била със специален екип на своите любимци за мача. Таткото на Круз, Дейвид Бекъм, също присъстваше на спортното събитие.

На някои от кадрите с Круз се вижда, че изпълнителката носи пръстен на безименния пръст на лявата си ръка - където се носят годежните пръстени.

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