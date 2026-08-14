Взрив уби трима в мол в Кайро

Трима души загинаха, а 17 са ранени при експлозия и последвал пожар днес в ресторант в търговския център “Арабела Плаца” в Кайро, съобщи египетското Министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА.
Експлозията е избухнала в търговския център на улица “Гамал Абдел Насер” на египетската столица.
Екипи на службата за гражданска защита са евакуирали сградата и са овладели огъня, съобщиха властите.
Министерството на здравеопазването съобщи, че на мястото са изпратени осем линейки, предаде БТА.
Единадесет души бяха откарани в Специализираната болница на Кайро, а шестима други бяха преместени в други близки лечебни заведения за лечение и медицински прегледи.
Министерството заяви, че продължава да наблюдава състоянието на пострадалите и е повишило нивото на готовност на близките медицински центрове.
Причината за експлозията до момента не е уточнена.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.