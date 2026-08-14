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Взрив уби трима в мол в Кайро

Единадесет души са откарани в Специализираната болница

14.08.2026 | 08:17 ч. 1
Снимка Х.com

Снимка Х.com

Трима души загинаха, а 17 са ранени при експлозия и последвал пожар днес в ресторант в търговския център “Арабела Плаца” в Кайро, съобщи египетското Министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА.

Експлозията е избухнала в търговския център на улица “Гамал Абдел Насер” на египетската столица.

Екипи на службата за гражданска защита са евакуирали сградата и са овладели огъня, съобщиха властите.

Министерството на здравеопазването съобщи, че на мястото са изпратени осем линейки, предаде БТА.

Единадесет души бяха откарани в Специализираната болница на Кайро, а шестима други бяха преместени в други близки лечебни заведения за лечение и медицински прегледи.

Министерството заяви, че продължава да наблюдава състоянието на пострадалите и е повишило нивото на готовност на близките медицински центрове.

Причината за експлозията до момента не е уточнена.

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